Il nuovo acquisto del Milan, Fikayo Tomori - difensore di proprietà del Chelsea, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 28,2 milioni di euro - ha rilasciato la sua prima intervista ai canali social del club rossonero. Il giovane inglese ha definito Maldini "il miglior difensore nella storia del calcio" e quando il dirigente gli ha chiesto di venire a Milano non ci ha pensato due volte: "Ho capito che qui è dove volevo essere, anche per imparare da lui". Il Milan sta cercando di raggiungere i livelli di un tempo, quelli con cui è diventato famoso in tutto il mondo. Anche il piccolo Fikayo, quando ha iniziato a dare i primi calci a un pallone, giocava da centrocampista o attaccante ispirandosi ai campioni rossoneri del passato: "Mi piaceva tanto vedere Kakà e Seedorf. Indossare la loro stessa maglia è un onore incredibile".