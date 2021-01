Secondo pareggio consecutivo per l'Atalanta che, dopo lo 0-0 con il Genoa, non va oltre l'1-1 nel recupero contro l'Udinese. Un pari che non regala grandi soddisfazioni alla squadra di Gasperini che resta così al 6° posto della classifica, senza riuscire a superare il trio Juventus-Napoli-Roma. Ora ci sarà il Milan per chiudere il girone d'andata, ma il tecnico dei bergamaschi valuta comunque positiva questa prima parte di stagione.

L'Udinese ha spezzettato il gioco

Prendere un gol dopo 25 secondi ha complicato una partita già difficile. Abbiamo dovuto giocare un ottimo primo tempo per raddrizzarla. Un risultato che dobbiamo accettare, per come era iniziata. Non sono queste le partite che ti danno rammarico. Abbiamo recuperato un infortunio iniziale e giocato quasi sempre nella loro metà campo. Non era facile, l’Udinese ha spezzettato molto il gioco. Nel secondo tempo si è giocato poco e questo mi dispiace. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto

Un parere sul debutto di Maehle e Miranchuk

Maehle è appena arrivato, ha ancora difficoltà perché deve conoscere i compagni. Miranchuk lo vedi che ha qualità tecniche, ci potrà dare una mano in futuro

Miranchuk, Muriel e Malinovskyi: giocano tutti nella stessa zona

Noi abbiamo Ilicic, che è un giocatore importante. Non può giocare tutte le partite con lo stesso rendimento, quando esce dobbiamo adattarci con giocatori bravi, ma che non hanno le stesse caratteristiche offensive. Arriverà anche il momento che giocheremo con più distanza tra una gara all’altra

Perché c’è voluto Gasperini per far esplodere Muriel?

Questo non lo so. È un giocatore straordinario. Dalla sua ha un’esplosività che gli consentono di giocare 60 minuti di assoluto valore. I colpi li ha sempre avuti, a Bergamo sta avendo continuità perché lo sto impiegando in questo modo

Un pensiero al Milan

Da questa sera inizieremo a pensarci. È una partita a cui teniamo molto. Chiudiamo il girone d’andata, siamo in una buona posizione a combattere con le big. Siamo dentro la Coppa Italia e la Champions, giochiamo contro la prima e sarà un modo per misurarci. Il Milan si merita il 1° posto? Per quello che ha fatto all’andata ha meritato tanti complimenti. Ha fatto cose straordinarie, anche in difficoltà sul piano dei giocatori disponibili. Merito a Pioli e a tutta la squadra

