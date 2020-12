Sotto il diluvio del Bentegodi Juric e Di Francesco si portano a casa un punto dopo una partita giocata ad altissimi ritmi e piena di emozioni tra pali, gol annullati e azioni spettacolari. Tra Verona e Cagliari, si iscrivono al tabellino del signor Manganiello Mattia Zaccagni (al suo secondo gol in Serie A) e Razvan Marin. Il centrocampista rumeno in prestito dall'Ajax conquista l'ottavo punto dei sardi da situazione di svantaggio. Nessuno in Serie A ha fatto meglio. L'Hellas, dopo il successo sull'Atalanta, fallisce l'aggancio al Sassuolo.

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 6,5 - Parata miracolosa che spedisce sulla traversa un colpo di testa di Pavoletti. Ancora una volta decisivo

Federico CECCHERINI 6 - Attento e diligente in copertura

Pawel DAWIDOWICZ 5,5 - E' lui il principale indiziato con Tameze per la prateria lasciata a Marin in occasione dell'1-1

Federico DIMARCO 6 - Completa la linea a 3 difensiva di Juric, ma non si risparmia in attacco

Davide FARAONI 6,5 - Una quantità industriale di cross, tutti col contagiri. Da un suo traversone forte e teso nasce l'1-0 di Zaccagni

Adrien TAMEZE 5,5 - Marcatura troppo timida su Marin in occasione dell'1-1. Il suo errore costa due punti all'Hellas (dal 55' SALCEDO 6,5 - Entra benissimo in campo dando nuova linfa all'attacco veronese)

Miguel VELOSO 5,5 - Pressato dalla mediana sarda si vede poco

Darko LAZOVIC 6,5 - Quando rientra sul destro sono dolori per la difesa del Cagliari. Sempre presente (dal 55' LOVATO 6 - Ci mette voglia e corsa)

Antonin BARAK 6 - Innesca Faraoni sull'1-0 di Zaccagni, ma poi sparisce come Veloso

Mattia ZACCAGNI 7 - Corsa, testa sempre alta e senso della posizione, già due gol e 4 assist in stagione. Il profilo del classe '95 di Juric corrisponde alla perfezione all'identikit dell'esterno moderno (dal 67' COLLEY 5,5 - Poco incisivo)

Samuel DI CARMINE 6 - Pronti-via traversa e gol annullato nella stessa azione. Si muove tanto e crea spazi per i compagni negli ultmi 30 metri. Gli manca il gol (dal 67' FAVILLI 5 - Non riesce ad impattare di testa un cross magico di Salcedo. Peccato per il Verona)

All. Ivan JURIC 6 - Il suo Verona testimonia come non sia necessario saper palleggiare bene per giocare un calcio bello ed efficace: una squadra verticale, con pochi fronzoli, molto concreta e capace di arrivare in porta in maniera diretta. Tenta di scuotere i suoi dopo il pareggio sardo con due doppi cambi. In attesa di Kalinic ci si può accontentare.

Razvan Marin e Leonardo Pavoletti festeggiano in Verona-Cagliari Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6 - Non ha colpe sul gol di Zaccagni

Paolo FARAGO' 5,5 - Si lascia scappare Zaccagni in occasione dell'1-0, ma si riscatta parzialmente con un cross perfetto per Pavoletti che sfiora il 2-1

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 - Fresco di rinnovo fino al 2024, si prende la scena in difesa con personalità. Una certezza in attesa di Godin

Andrea CARBONI 6 - Bella sfida con Di Carmine: l'attaccante riesce più volte a calciare verso Cragno, ma sempre con tiri sporchi. Ed è soprattutto grazie al classe 2001

Alessandro TRIPALDELLI 6 - Pochissime sbavature (dall'83' LYKOGIANNIS S.V.)

Razvan MARIN 7 - La migliore partita fin qui nell'avventura sarda del classe '96 rumeno in prestito dall'Ajax. Il gol del pareggio è un mix di dinamismo e tecnica, Di Fra può farlo crescere ancora (dall'83' OLIVA S.V.)

Marko ROG 5,5 - Viene oscurato da Marin in cabina di regia. Può e deve fare qualcosa di più

Gabriele ZAPPA 6 - Rialzato nella linea delle mezze punte, si comporta egregiamente tenendo sempre alta l'allerta in casa Hellas

JOAO PEDRO 5,5 - Stringe i denti e parte dal 1', ma la condizione non è delle migliori e si vede. Mezzo punto in più per il senso di sacrificio

Riccardo SOTTIL 6 - Svaria da destra a sinistra in attacco, giocando spesso di prima. In crescita

Leonardo PAVOLETTI 6,5 - Dopo il gol di tacco contro lo Spezia, prova anche una rovesciata: murata. E' co-protagonista dell'1-1 imbeccando Marin e sfiora il gol vittoria con una traversa di testa.. Fa reparto da solo, insomma: è tornato (dal 75' CERRI S.V.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 6 - Con le solite assenze causa Covid (Nandez, Godin, Simeone e Ounas) arriva un altro punto guadagnato da situazione di svantaggio, l'ottavo in campionato. Ora, però, bisognerebbe concretizzare di più le occasioni in attacco.

