--- Le pagelle della Juventus ---

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Super-riflesso sul colpo di testa (folle) di Cuadrado. Terzo clean sheet stagionale

Juan CUADRADO 7 - Una freccia sulla destra. In un contropiede devastante sfiora il 2-0, ma poi serve un cioccolatino su calcio d'angolo a McKennie. L'aspetto in cui si distingue, però, è la fase difensiva: praticamente perfetto (a parte l'autogol sfiorato)

Leonardo BONUCCI 6 - Al fianco di Chiellini sbaglia meno e ha più spazio per impostare, la cosa che gli riesce meglio (dal 78' DE LIGT S.V.)

Giorgio CHIELLINI 6 - Quarta partita da titolare per il capitano bianconero dopo l'infortunio. Sta incominciando a ingranare e, non a caso, la Juve non subisce gol

DANILO 6,5 - Rischia tanto con un body-check in area di rigore su Orsolini, per il resto gara in linea con la sua stagione più che positiva

Weston MCKENNIE 7 - Quarto gol stagionale dopo Torino, Milan e Barcellona. Centrocampista completo che fa malissimo sulle palle inattive (gol da vero uomo d'area) e negli inserimenti centrali (addirittura 5 tiri nello specchio). E l'uomo in più di Pirlo (dal 91' DEMIRAL S.V.)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Stringe i denti dopo un pestone dolorosissimo nei primi attimi di gara e recupera un sacco di palloni. Cresce col passare dei minuti

ARTHUR 7 - Utilizzato più da mezzala che da mediano puro ha sicuramente un altro piglio. Primo gol bianconero dopo 19 presenze (dal 78' RABIOT S.V.)

Federico BERNARDESCHI 6 - Promosso al posto di Chiesa, si divora letteralmente un gol già fatto a tu per tu con Skorupski. Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma si impegna tanto. Lodevole (dal 68' MORATA 6,5 - Dà la scossa decisiva nel momento più complicato per i suoi. Si guadagna il corner del 2-0 e sfiora più volte il tris)

Dejan KULUSEVSKI 6,5 - Pirlo lo conferma nell'undici iniziale dopo il successo in Supercoppa. E fa bene: la sintonia con Ronaldo cresce sempre più e lo svedese si spende anche a centrocampo, creando densità e recuperando palloni. Negli ultimi 20 minuti si sposta sulla destra con buoni risultati. Unica nota stonata: per un'ammonizione salterà per diffida la Samp (dal 78' RAMSEY S.V.)

Cristiano RONALDO 6 - Ci prova in tutti i modi, ma gli manca la precisione davanti a Skorupski. Ultimamente è sempre così: ci si aspetta qualcosa in più da lui

All. Andrea PIRLO 6,5 - Alla sua Juve serviva esattamente questa prestazione: convincente e netta, non solo nel risultato. La classifica sorride, tre punti recuperati al Milan (a +7) e due all'Inter (a +5) con una partita in meno.

Arthur - Juventus-Bologna - Serie A 2020-2021 Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Bologna ---

Lukasz SKORUPSKI 7 - Senza di lui sarebbe finita tanto a zero. Beffato dalla deviazione di Schouten, non può nulla sul 2-0 di McKennie. Con i suoi interventi tiene vivo il risultato fino alla fine

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Partita piuttosto anonima in copertura su Bernardeschi (dal 46' SOUMAORO 5,5 - Niente di più del suo predecessore)

DANILO 5 - Si fa sovrastare da McKennie nel gol del raddoppio bianconero. Fa fatica ad arginare l'invasione di CR7 e compagni praticamente in tutto il match

Takehiro TOMIYASU 6 - Dal soldato giapponese difficilmente si passa. Intelligente tatticamente

Mitchell DIJKS 5 - Cuadrado lo supera spesso e volentieri. Dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori per la porta del Bologna (dal 76' PALACIO S.V.)

Jerdy SCHOUTEN 5 - Parte male con la deviazione (sfortunata) sul tiro di Arthur, finisce peggio con una grande confusione al centro del campo

Mattias SVANBERG 5 - Come il collega in mediana perde quasi subito la bussola, complice la pressione asfissiante di Bentancur (dal 63' DOMINGUEZ 5,5 - La musica non cambia con il suo ingressi)

Riccardo ORSOLINI 6,5 - Il più attivo dei suoi in attacco: arriva in più di un'occasione al tiro, accentrandosi dalla sinistra, ma trovando sempre un super-Szczesny (dal 76' SKOV OLSEN S.V.)

Roberto SORIANO 6 - Serve due ottimi palloni ai compagni con il piede del trequartista, sfiora anche il gol in chiusura di primo tempo

Emanuel VIGNATO 5,5 - Come Danilo (bianconero) rischia tantissimo con un intervento ruvido su Cuadrado in area di rigore. Poco altro (dal 46' SANSONE 6 - Qualche spunto interessante negli ultimi 20 metri)

Musa BARROW 5 - Annullato da Chiellini e Bonucci

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Il suo Bologna non molla fino al 93', ma concede troppo dietro. Manca un 9 di peso là davanti

