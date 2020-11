Un finale di partita pazzesco, all'Olimpico-Grande Torino, consegna tre punti alla Lazio che s'impone al 98' dopo aver subito la rete del 3-2 avversario all'87' con Lukic. Un rigore (contestato) di Immobile e il tunnel di Caicedo su Sirigu al 98' fissano il risultato sul 3-4. Tante polemiche arbitrali che si mescolano a veri e proprio "orrori difensivi" (da ambedue le parti) e un Marco Giampaolo sempre più in bilico sulla panchina dei granata, che si vedo nuovamente rimontati nel finale in rapida successione (come contro il Sassuolo) e ancorati sul fondo della classifica a 1 punto. Lazio che, dopo una settimana difficilissima (tra impegno Champions e problemi con le tante assenze) balza così a quota 10.