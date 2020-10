Il Torino non vince da nove partite di Serie A (4N, 5P); l’ultima volta che la squadra granata ha infilato una serie più lunga di match senza vittoria nel massimo campionato è stata nel gennaio 2008 (11 in quel caso).

Il Torino potrebbe ritrovarsi con un solo punto in classifica dopo le prime cinque partite giocate in campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A.