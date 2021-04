Un cast molto, molto particolare. Questo giovedì sono stati svelati i nomi degli attori principali che reciteranno in, la nuova opera delle avventure degli irriducibili Galli, questa volta diretta da Guillaume Canet. Guillaume Canet e Gilles Lellouche saranno Asterix e Obelix, Marion Cotillard Cleopatra, Vincent Cassel Giulo Cesare e Zlatan Ibrahimovic un personaggio chiamato Antivirus, come ha annunciato sul suo account Instagram lo svedese. L'attaccante del Milan si unisce ad altre guest star come la cantante Angèle, gli youtuber McFly e Carlito e il rapper Orelsan.

L'uscita del film, che inizialmente doveva essere girato in Cina ma che alla fine sarà girato negli studi di Bry-sur-Marne, è annunciata per il 2022. Non è la prima volta che grandi sportivi si trovano nelle locandine di un film di Asterix. Prima dello svedese, Michael Schumacher, Zinédine Zidane , Tony Parker e Amélie Mauresmo avevano fatto un'apparizione in, uscito nel 2008.