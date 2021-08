Inizia con un gol l'avventura di Olivier Giroud con la maglia del Milan, che in amichevole pareggia 1-1 a Nizza. L'attaccante francese, gettato nella mischia da Pioli al 60' con i rossoneri sotto di un gol, ci mette 5 minuti a lasciare il segno: incornata vincente su punizione di Castillejo per la rete che evita la sconfitta al Milan.

Pobega titolare, Theo Hernandez pericoloso

All'Allianz Riviera Pioli dà fiducia a Pobega, schierato nei due di centrocampo in coppia con Tonali, e schiera in porta Maignan (alla prima da titolare). Leao unica punta con Saelemaekers, Diaz e Krunic alle sue spalle. Primo tempo giocato con buona intensità, ma di occasioni vere e proprie se ne contano poche. Theo Hernandez va vicino al gol su punizione al 17': il suo sinistro esce di un soffio sopra l'incrocio di pali. La risposta del Nizza è affidata a una punizione di Gouiri al 23': Maignan battuto, ma a salvare il portiere del Milan è il palo. Poco prima del riposo Leao cade in area e chiede un rigore, ma il direttore di gara lascia correre.

Nizza avanti su rigore, poi ci pensa Giroud

A inizio ripresa l'episodio che indirizza la partita. Ndoye supera Krunic in area e finisce a terra. Per l'arbitro è rigore: sul dischetto si presenta Gouiri che non sbaglia e porta in vantaggio il Nizza. Allo scoccare dell'ora di gioco Pioli cambia volto alla squadra e inserisce, tra gli altri i neo acquisti Giroud e Ballo-Touré. Ed è proprio l'attaccante francese ex Chelsea a pareggiare i conti al 65' con un gran colpo di testa su punizione scodellata in area da Castillejo. Finale con qualche brivido per un'uscita non impeccabile di Tatarusanu, ma il risultato non cambia più: è 1-1.

