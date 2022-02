Probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, de Roon, Toloi, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina, Boga; Pasalic. All. Gasperini

Squalificati: Demiral, Djimsiti

Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Muriel, Palomino, Zapata

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: Bereszynski, Candreva

Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini, Sensi

Atalanta-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Atalanta-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

100ª sfida tra Atalanta e Sampdoria in Serie A; i blucerchiati hanno vinto 39 partite contro la Dea (31N, 29P): soltanto contro la Roma contano più successi (40) nel torneo.

L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei sfide (1N, 1P) contro la Sampdoria in Serie A, dopo che aveva conquistato soltanto un successo nelle sei precedenti (1N, 4P).

Nelle ultime 13 sfide di Serie A tra Atalanta e Sampdoria, in casa dei bergamaschi, si è registrato soltanto un pareggio: 0-0 nel marzo 2013; sette successi della Dea, contro cinque dei blucerchiati completano il parziale. La Sampdoria, però, ha vinto tre delle quattro trasferte (1P) più recenti di campionato contro l’Atalanta.

Dopo una serie di sei successi di fila in campionato, l’Atalanta ha vinto soltanto una delle ultime otto gare (4N, 3P) di Serie A: 6-2, contro l’Udinese a gennaio; la Dea potrebbe inoltre registrare almeno sei match consecutivi senza vittoria nel torneo per la prima volta dall’ottobre 2018 (sette in quel caso).

La Sampdoria ha perso le ultime tre trasferte di campionato, senza realizzare alcun gol: è da febbraio 2011 che non infila una serie più lunga di sconfitte consecutive fuori casa in Serie A, restando a secco di reti (cinque in quel caso).

Atalanta (24 v 22) e Sampdoria (18 v 17) sono due delle tre squadre, assieme al Venezia (12 v 11), ad avere segnato più reti nel 1° tempo, rispetto alla seconda frazione di gioco, in questa stagione di Serie A.

Sampdoria (13) e Atalanta (12) sono le due squadre che intercettano in media più palloni a partita nel campionato in corso.

La prima delle 18 reti di Jérémie Boga in Serie A è stata messa a segno contro la Sampdoria, nel marzo 2019, con il Sassuolo; l’ivoriano non segna da 16 match di campionato: già record negativo per lui nel torneo.

Fabio Quagliarella ha segnato 12 gol contro l’Atalanta in Serie A: soltanto contro la Fiorentina ha fatto meglio (13); l’ultima rete fuori casa del classe ’83 in campionato risale, però, allo scorso maggio (v Udinese).

Antonio Candreva ha preso parte a quattro gol (una rete e tre assist) nelle sue ultime tre gare di campionato. A partire dal suo arrivo alla Sampdoria (dal 2020/21), Candreva è il giocatore blucerchiato che ha partecipato attivamente a più reti in Serie A: 28 (12 marcature e 16 passaggi vincenti).

