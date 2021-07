Tornare in campo il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni possibili. E’ questo l’obiettivo di Diego Demme. Il centrocampista del Napoli si è ritrovato costretto a fare i conti con il più complicato degli avvii di stagione. Nel corso dell’amichevole giocata sabato scorso dai partenopei contro la Pro Vercelli, dopo appena 18' di gara ha riportato, a causa di un duro fallo subito, un ' trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro'. Nel corso della mattinata, il centrocampista tedesco tornerà a Villa Stuart, dove già è stato visitato nei giorni scorsi, per un nuovo consulto medico.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', con ogni probabilità Demme si sottoporrà subito a un intervento al ginocchio che servirà per rafforzare il legamento collaterale mediale che si è un po' sfilacciato. Attraverso l'operazione, che non dovrebbe andare a influire sui tempi di recupero, si potrà quindi consolidare il legamento. Al momento, il ritorno in campo del centrocampista partenopeo è previsto per ottobre. Ad attenderlo c'è quindi uno stop abbastanza lungo che costringerà il Napoli a intervenire sul mercato.

