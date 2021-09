è il primo vero big match di questa stagione. Da una parte la squadra diche si vuole confermare dopo due successi nelle prime due giornate, dall'altra lache, invece, cerca ancora la sua prima vittoria sotto la gestionedopo un pareggio (con l'Udinese) e una sconfitta ( contro l'Empoli in casa ) e deve già inseguire in classifica . Sarà una gara molto particolare anche a causa delle assenze, con le seconde linee chiamate a dare prova del proprio contributo. Nella fattispecie, la Juventus è arrivata allo stadio Maradona senza sudamericani con Allegri che darà una chance dal 1' a De Sciglio e Luca Pellegrini sulle corsie laterali. Bonucci-Chiellini la coppia di centrali, mentre davanti c'è Kulusevski in coppia con Morata. 4-3-3 per Spalletti che fa debuttare Zambo Anguissa in mediana, davanti tridente Politano-Osimhen-Insigne.