Napoli ha trovato Juventus, restando così a punteggio pieno in Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, infatti, è stato sostituito a partita in corso per un problema al ginocchio. I primi esami effettuati hanno riscontrato solo un trauma contusivo al ginocchio destro, ma serviranno esami strumentali per avere le idee più chiare. Ilha trovato una straordinaria vittoria contro la, restando così a punteggio pieno in classifica . Un 2-1 che dà fiducia alla squadra di Spalletti , anche se c'è un piccolo neo nella serata degli azzurri: l'infortunio di. Il capitano del Napoli, infatti, è stato sostituito a partita in corso per un problema al ginocchio. I primi esami effettuati hanno riscontrato solo un trauma contusivo al ginocchio destro, ma serviranno esami strumentali per avere le idee più chiare.

Insigne è stato infatti sostituito al 73' da Spalletti che lo ha tolto dal campo per inserire Zielinski. Non un cambio di natura tecnica, in quel momento le due squadre erano ferme sull'1-1, ma è stato un cambio di natura fisica, considerando che Insigne aveva subito un colpo al ginocchio.

Il capitano del Napoli verrà rivalutato nelle prossime ore per capire l'esatta entità dell'infortunio e per capire se potrà esserci anche lui nel debutto in Europa League contro il Leicester City. Sarà un momento molto importante per la stagione degli azzurri che da qui alla prossima pausa per Nazionali di ottobre deve cercare di incamerare più punti in classifica. Possibilmente tutti visto il calendario: il Napoli affronterà nell'ordine Udinese, Sampdoria, Cagliari e Fiorentina.

