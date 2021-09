Torino-Salernitana, match della 3a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino, si è concluso col punteggio di 4-0. Decidono la sfida le reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic nel quadro di un match indirizzato dall’evidente differenza tecnica tra le due squadre. Dopo un avvio piuttosto contratto, gli uomini di Juric sono difatti saliti in cattedra domando una Salernitana anche sfortunata perché capace di colpire ben due legni con Di Tacchio e Djuric. Nel finale spazio anche per il debuttante Ribery. Toro in crescita, Salernitana che si aggrappa al campione giunto in Campania per tentare di centrare un’impresa salvezza che pare davvero proibitiva.

Classifiche e risultati

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez (dal 62′ Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi (dal 74′ Ola Aina); Linetty (dal 74′ Pobega), Pjaca (dal 74′ Praet); Sanabria (dall’85’ Rincon). All. Ivan Juric.

SALERNITANA (3-5-2): Belec: Gagliolo, Strandberg, Gyomber (dal 67′ Ribery); Kechrida, Coulibaly M. (dall’86’ Schiavone), Di Tacchio, Obi (dal 56′ L. Coulibaly), Ruggeri (dal 46′ Ranieri); Bonazzoli, Simy (dal 56′ Djuric). All. Fabrizio Castori.

GOL: 45′ Sanabria (T), 65′ Bremer (T), 87′ Pobega (T), 90’+1′ Lukic (T)

ASSIST: Ansaldi x 2, Buongiorno

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna.

AMMONITI: Bonazzoli (S), Gyomber (S).

La cronaca in 9 punti chiave

Minuto 23: PJACA!!! Prova il sinistro volante, ma non trova l'impatto!! Occasione sprecata! Assist pregevole di Sanabria con colpo di testa rovesciato! Che liscio dell'ex Juve, male qui!

Minuto 36: GOOOOL!! GOOOOL!! ANSALDI!!! COL PALLONETTO!!! Che lancio di Bremer dalle retrovie!! Ma c'è offside millimetrico!!

Minuto 38: PALO DI DI TACCHIO!!! Con l'inserimento sul primo palo e colpo di testa a incrociare!!!! Salernitana a un soffio dal vantaggio!!!

Minuto 45: GOOOOL!! GOOOOL!! SANABRIAAAAAA!!!! Cross di Ansaldi e stacco imperioso di Sanabria!!! 1-0!!!

Minuto 59: PALO DEL GIGANTE DJURIC!!! Ancora un legno per la Salernitana!

Minuto 65: GOOOOOL! GOOOOL! BREMER!! Stacco imperioso!!! Ancora assist di Ansaldi!!! 2-0 e pratica archiviata! 2-0

Minuto 67: Fuori il nervossimo GYOMBER, dentro il fuoriclasse RIBERY!!!

Minuto 87: GOOOOOL!! GOOOL!! POBEGA!!! LA ZAMPATA!!! Cross di Mandragora, tentativo di Singo poi arriva l'ex Spezia dopo il rimpallo!! NO ASSIST! 3-0!

Minuto 90: GOOOOL!! GOOOOL!! LUKIC!! Non sbaglia a tu per tu con Belec! Disastroso Gagliolo! Disastroso! 4-0!

Il momento social

MVP

Cristian ANSALDI – Trascinatore assoluto, migliore in campo della sfida del Grande Torino con una qualità semplicemente sopra la media. I primi due gol nascono da altrettanti suoi cross arrotatati. Esce per un affaticamento muscolare che Juric si augura non sia di grave entità

Fantacalcio

Promosso

BREMER – Giganteggia dietro, assiste e conclude davanti. Inamovibile per tutti i fantallenatori, +3 e votone preziosi per modificatore

Bocciato

Riccardo GAGLIOLO – Malissimo in fase difensiva, sovrastato dagli avanti granata. A più riprese. Sia sulle palle alte che nei contrasti a terra. Pomeriggio da incubo.

