Juventus perde Roma recupera Zaniolo. Il trequartista giallorosso ha saltato la Nazionale (era stato tenuto in considerazione Mourinho ha però ricevuto in giornata la buona notizia: il n° 22 è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria dopo il risentimento muscolare rimediato all'ultima giornata. Da una parte laperde McKennie per “colpa” delle Nazionali , dall'altra larecupera. Il trequartista giallorosso ha saltato la Nazionale (era stato tenuto in considerazione da Mancini dopo il ko di Pessina ), ma lui stesso si era infortunato nell'ultimo match di campionato contro l'Empoli ha però ricevuto in giornata la buona notizia: il n° 22 è tornato a lavorare in gruppo a Trigoria dopo il risentimento muscolare rimediato all'ultima giornata.

Zaniolo troverà quindi una maglia da titolare allo Stadium? Resta una settimana per scoprirlo, ma questo è l'obiettivo di Mourinho e del suo staff che non vuole assolutamente perdere l'occasione di poter centrare subito un grande risultato contro la Juventus.

Niente da fare invece per Smalling che continua a lavorare a parte e non sarà della partita, così come Spinazzola che, ovviamente, sta recuperando pian piano dal terribile infortunio avuto durante l'Europeo.

