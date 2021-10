Roberto Mancini che dovrà fare a meno di Toloi e Pessina per la Calabria per Toloi, chiama poi Tonali per sostituire Pessina. Un bella serata quindi per i Gewiss Stadium. Come solitamente capita, i ct sono costretti a cambiare qualche nome dopo aver presentato la lista dei convocati prima del week end di campionato. È quello che è capitato ache dovrà fare a meno diper la Final Four di Nations League . Il difensore italo-brasiliano ha dato forfait prima di Atalanta-Milan, il centrocampista dei nerazzurri si è andato ko proprio durante il primo tempo della partita vinta dai rossoneri (ancora non si conoscono l'entità dell'infortunio). Mancini deve quindi correre ai ripari: aveva già sceltoper Toloi, chiama poiper sostituire Pessina. Un bella serata quindi per i due giocatori del Milan , andati entrambi a segno al

Calabria era stato escluso nonostante un ottimo avvio di stagione, mentre Tonali non era stato convocato da Mancini perché “lasciato” all'Under 21 di Nicolato per le gare contro Bosnia e Serbia, valide per la qualificazione ai prossimi Europei del 2023. La prima scelta per sostituire Pessina, inizialmente, era quella di Zaniolo, ma anche l'attaccante della Roma è stato vittima di un infortunio nel corso del match contro l'Empoli.

L'elenco completo

Calcio Grifo: "Mancini ha creduto in me, sogno i Mondiali 2022" 30/09/2021 A 15:58

Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Olympique Lione), Davide Calabria (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (PSG);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna. Poi si sposterà al centro tecnico federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre. La finalissima per il titolo verrà disputata sempre al Meazza, quella per il 3°/4° posto all'Allianz Stadium di Torino.

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

UEFA Nations League Mancini: "Non facciamo come gli inglesi con la coppa tatuata" 24/09/2021 A 14:47