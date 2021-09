Fiorentina-Inter sarà Commisso, il presidente della Fiorentina, che lamentava una mancanza di trasparenza parte di alcuni club di Serie A - vedi l'Inter - per quanto Alessandro Antonello, a margine della serata per il premio Facchetti, ha mandato al mittente le accuse di Commisso. Anche Antonello ha parlato poi del discorso stadio, in attesa di aggiornamenti dal Comune di Milano. sarà uno dei big match della prossima giornata di campionato, ma la sfida tra Viola e nerazzurri si “gioca” anche fuori dal campo. Ha chiamato, il presidente della Fiorentina, che lamentava una mancanza di trasparenza parte di alcuni club di Serie A - vedi l'Inter - per quanto riguarda la pubblicazione dei bilanci . Non si è fatta attendere però la risposta dei nerazzurri che, con il dirigente, a margine della serata per il premio Facchetti, ha mandato al mittente le accuse di Commisso. Anche Antonello ha parlato poi del discorso stadio, in attesa di aggiornamenti dal Comune di Milano.

La risposta a Commisso dopo le accuse sul bilancio?

Non voglio rispondergli, penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo le regole, mi viene da dire, restiamo uniti per lavorare per il bene del calcio senza fare polemiche. E lavoriamo per avere tutti i tifosi allo stadio il prima possibile. Chiediamo alle autorità di riavere la capienza al 100%, perché il calcio ne ha bisogno

E il nuovo stadio?

Ci siamo detti con il sindaco Sala che dovremo aspettare l'esito delle elezioni per parlare. Milan ottimista? Le due società sono sempre state affiancate in questo percorso e quindi l'ottimismo dei rossoneri è il nostro, sperando di poter riprendere al più presto il progetto per il bene anche della città in vista delle Olimpiadi del 2026, non solo dei club

Sulla stagione 2021-2022

L'ottimismo deve esserci, perché i risultati ci stanno dando ragione. Dobbiamo dare tempo a Simone Inzaghi che sta facendo un lavoro eccezionale. Si sta integrando al meglio, il lavoro di Marotta e Ausilio ha portato agli assetti attuali che stanno portando risultati. Se ci aspettavamo un inizio così buono nonostante i sacrifici sul mercato? Ci aspettavamo un inizio di un certo tipo vista la struttura che era stata costruita, compreso il carattere già mostrato lo scorso anno. Ci aspettavamo che fosse ancora nel dna della squadra e così è stato. Anche la prestazione con il Real Madrid è stata ottima e siamo fiduciosi

