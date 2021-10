Napoli-Bologna, match della 10a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 3-0 in favore degli uomini di Spalletti. L'armata partenopea travolge un Bologna smarrito e fiacco, riagganciando il Milan in testa alla classifica. Decidono un tiro a giro di Fabian Ruiz e due rigori realizzati da Insigne. Tra le fila azzurre convince il doppio timone targato Fabian Ruiz-Anguissa, ormai una certezza nella stagione del Napoli; Insigne brilla per idee e concretezza, mentre Osimhen risulta ancora determinante procurandosi due rigori. Per il Bologna di Mihajlovic deludono Orsolini - avulso dal gioco -, Svanberg e Medel.

Di seguito i voti ai protagonisti del match, utili in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6: il Bologna tira solo una volta in porta. Si gode il biglietto da spettatore.

Giovanni DI LORENZO 6,5: durante il primo tempo scalpita, poi nella ripresa libera il turbo; si fa notare con un paio di cross taglienti.

Amir RRAHMANI 6,5: si mette in tasca Barrow sin dai primi minuti, poi si accomoda in gestione. Il Bologna non minaccia mai di sfondare, lui si assicura comunque di aver chiuso la porta a chiave.

Kalidou KOULIBALY 6,5: in avvio di primo tempo va a stanare un fragile Orsolini fino all'altezza della trequarti rossoblu; da quel momento, nessuno trova più l'audacia necessaria a puntarlo.

Mario RUI 6,5: cede l'intera fascia a un Insigne stacanovista; sentinella in posizione di mezzala, capita quasi casualmente in area graffiando lo specchio di porta un paio di volte. (dall' 87' GHOULAM sv)

André Zambo ANGUISSA 7: lui e Ruiz sono dei veri e propri magneti per la scoperta e lo sfruttamento efficace degli spazi; rimbocca con estrema premura la coperta arretrata del centrocampo e si impone come principale fonte di gioco e verticalizzazione per l'ennesima volta. Una traversa frena la sua ambizione dalla distanza. (dal 75' DEMME 6: accompagna la manovra con equilibrio e rigore).

Fabian RUIZ 7,5: pennellata d'artista per svegliare i suoi dal torpore iniziale; è lui a scaldare per primo il Maradona, trovando fortuna tra le linee di una retroguardia rossoblu alquanto scricchiolante. La squadra dipende sempre di più dalle sue giocate.

Eljif ELMAS 6: elegante e raffinato, è una ventata d'aria fresca per la corsia centrale. A colpire ci pensano gli altri, lui ordina e pulisce una buona quantità di palloni. (Dal 75' MERTENS 6,5: indemoniato in pressing, si fomenta con le vibrazioni del Maradona).

Hirving LOZANO 5,5: si prodiga in un taglio "alla Callejon" che riceve gli applausi nostalgici del Maradona. Per il resto, alquanto pressapochista nella gestione del pallone. (dal 65' POLITANO 6: qualche sua fiammata di puro intuito alleggerisce la manovra degli Azzurri, ma non si rende mai pericoloso).

Victor OSIMHEN 7: presenza rapace al limite dell'area di rigore, la sua orbita pesantissima propizia i due rigori realizzati da Insigne.

Lorenzo INSIGNE 8: il consueto sarto della fascia sinistra; propone una manciata di soluzioni su misura per Lozano e compagni, poi si occupa personalmente della rifinitura del risultato finalizzando due volte dal dischetto. Il Maradona lo coccola al coro di "C'è solo un capitano". Serata da incorniciare. (dal 65' ZIELINSKI 6: tergicristallo lungo la linea di trequarti, si rende utile con un paio di sventagliate e cambi di direzione).

Vice all. DOMENICHINI 6,5: Napoli padrone del gioco e padrone del proprio destino; la sua presenza è sicuramente meno istrionica rispetto a quella di Spalletti, ma non importa: gli Azzurri sono una locomotiva automatizzata e ben oliata, che segna e brilla di energia propria.

Un contrasto tra Eljif Elmas e Mattias Svanberg durante Napoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5: ripudia il mantello dell'eroe sul sinistro a effetto di Ruiz e sui due calci di rigore. Occasione persa.

Ibrahima MBAYE 5: alle sue spalle, l'ombra di Insigne lo preoccupa troppo per poter sbizzarrirsi in avanti. Il tocco sullo stinco di Osimhen è avventato ma leggero, l'arbitro gli rovina la serata. (dal 63' SKOV OLSEN 5: avulso dal gioco, si limita ad arretrare sotto il pressing del Napoli).

Gary MEDEL 5: il suo tocco di braccio causa il calcio di rigore che mette in cassaforte il match per il Napoli; un'ingenuità che nasce da un'evidente pigrizia nel piazzamento al centro dell'area, e che un giocatore della sua esperienza semplicemente non può permettersi.

Arthur THEATE 5,5: Osimhen semina terrore per vie centrali, lui evita figuracce con la giusta dose di improvvisazione.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5: la superiorità numerica degli azzurri sulla sua fascia gli provoca un dolorosissimo torcicollo: si sdoppia, triplica, per arginare la portata di un fiume destinato ad esondare. Gli episodi dei due rigori gli capitano davanti agli occhi, assiste impotente alla goleada del Napoli.

Mattias SVANBERG 5: da una sua leggerezza in fase di disimpegno nasce il primo gol del Napoli. Un errore a cui non ci ha assolutamente abituato nel corso degli anni spesi in rossoblu. Serata storta.

Nicolas DOMINGUEZ 5: fatica a trovare una posizione proficua in campo, senza mai alzare il ritmo delle sue giocate. La rete di passaggi rossoblu diventa ben presto stagnante. (dal 75' BINKS 5,5: si incunea al centro della difesa liberando Medel a centrocampo, ma la musica non cambia).

Aaron HICKEY 5,5: a pile scariche, riesce comunque a guadagnare terreno e tempo preziosi per i suoi temporeggiando e lavorando di furbizia.

Riccardo ORSOLINI 5: imbottigliato nel traffico di una fascia sinistra a prova di scassinamento, demorde troppo presto senza sacrificarsi per la squadra. Lontano dal pallone e dalla porta, si fa investire dall'irruenza offensiva dei partenopei.

Emanuel VIGNATO 5,5: frenetico ma preciso, brilla nelle giocate di prima con cui il Bologna spaventa il Napoli in avvio. Poi viene riassorbito dalla fisicità delle linee partenopee a match ormai segnato. (dal 75' SANSONE 5,5: si procura una ghiotta occasione dal limite dell'area, ma dosa male la potenza della conclusione).

Musa BARROW 6: gara da fondista alla costante ricerca di spazi in profondità; ci mette cuore e corsa ma non può fare reparto da solo. (dall' 81' VAN HOOIJDONK sv)

All. MIHAJLOVIC 5: la prestazione dei suoi è stata pessima, ma ciò che fa veramente preoccupare è il vuoto comunicativo tra campo e panchina; la squadra non lo segue, non si aggiusta secondo le sue indicazioni e non cambia il passo al ritorno dagli spogliatoi. Lui non può far altro che dannarsi l'anima a bordocampo. La speranza è che l'appannamento sia dovuto ai carichi di lavoro del turno infrasettimanale.

