Clamoroso ma vero: lo Spezia torna a casa con l'intera posta in palio da Napoli. Proprio come aveva già fatto nello scorso campionato. Una vera e propria bestia nera, che allontana ulteriormente gli azzurri dal sogno Scudetto e, complice il contemporaneo successo del Milan a Empoli , li costringe a chiudere il 2021 al terzo posto. Finisce 0-1, e a decidere è un'autorete messa a segno nel primo tempo da Juan Jesus. È una partita stregata per il Napoli, che specialmente nella ripresa crea più volte i presupposti per il pareggio (doppio gol annullato a Lozano e Petagna, salvataggio sulla linea di Erlic sul messicano, più di un intervento di Provedel, traversa di Elmas al quarto minuto di recupero) senza mai trovarlo. Ma lo Spezia di Thiago Motta, sempre in odore di esonero con Maran e Giampaolo a far ombra sulla sua panchina, non ruba nulla: gioca un primo tempo organizzatissimo, vive una ripresa di sofferenza e alla fine festeggia un successo insperato e stupefacente. Per il Napoli, invece, saranno un Natale e un Capodanno amarissimi. E le due milanesi ringraziano.