Empoli-Torino, match valido per la 35ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, per effetto alle reti di Zurkwoski e Belotti (3). La gara è stata arbitrata da Francesco Cosso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELL’EMPOLI

Guglielmo VICARIO 6 – Buona uscita sui piedi di Pellegri in apertura di match, può poco sui gol, sia sui rigori che sul centro di Belotti che chiude il match.

Petar STOJANOVIC 4 – Purtroppo il suo match è macchiato dai due falli di mano che ne cambiano la storia: è vero, non ci si può tagliare gli arti, ma poteva fare di meglio.

Sebastiano LUPERTO 6 – Gara fatta di tante sportellate con Pellegri, l’esperto difensore non ne esce sconfitto.

Mattia VITI 6 – Qualche buona chiusura difensiva, deve soccombere solo a Belotti nel finale.

Fabiano PARISI 6,5 – Singo è un avversario tosto, lui lo affronta giocando molto basso, senza regalargli occasioni per rendersi pericoloso.

Szymon ZURKOWSKI 6,5 – Accompagna la partita fino a quando decide di infiammarla, con il gol di sinistro da fuori area. 6 gol in campionato, è certamente una delle note più liete di questo Empoli. (dal 90' Andrea LA MANTIA sv)

Kristjan ASLLANI 6 – Tanto lavoro sporco, anche un tiro velleitario provato dalla distanza. Niente da rimproverare a un altro punto fermo di questa squadra.

Liam HENDERSON 6 – Deve correre dietro praticamente a tutti i centrocampisti del Toro, ricorrendo spesso alle maniere forti.

Valerio VERRE 5 – Preferito ad altri sulla trequarti, prova a dare qualità alle giocate offensive dell’Empoli: trova l’assist per Zurkowski, ma lascia i suoi compagni in 10 per un fallaccio evitabile.

Federico DI FRANCESCO 5,5 – Non riesce a incidere nel ruolo di trequartista. (dal 64’ Marco Benassi 5,5 – Entra in un momento difficile per l’Empoli non riesce a dare una mano)

Andrea PINAMONTI 5 – Poteva influenzare il match mettendo a segno la chance avuta a inizio ripresa. Non è così, poi non riesce a più a incidere.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5,5 – Partita sfortunata, decisa dagli episodi da VAR: il suo Empoli era riuscito a sbloccarla, giocando abbastanza bene. L’appuntamento con la matematica salvezza dovrebbe essere solamente rimandato, a meno di incredibili risultati da qui alla fine.

LE PAGELLE DEL TORINO

Etrit BERISHA 5 – Puntuale nelle uscite ma si fa trovare impreparato sul gol di Zurkowski: va giù troppo lentamente e la palla gli passa sotto i guanti.

Koffi DJIDJI 6 – Uno svarione difensivo che poteva costare caro a inizio match, poi raddrizza la sua prestazione. Non ci arriva sul gol.

Alessandro BUONGIORNO 6,5 – Solitamente fa l’esterno, oggi si è ben disimpegnato nel ruolo di centrale difensivo. Lotta e vince nel duello con Pinamonti.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Ormai il ruolo di braccetto sinistro lo sa fare eccome. Match senza particolari sbavature.

Wilfried SINGO 6 – Il suo compito è offendere” sulla fascia destra: lo fa con costanza ma senza essere praticamente mai pericoloso (dal 70’ Demba SECK 6 – Tiene su il pallone nel finale di partita)

Sasa LUKIC 5,5 – Il giallo generoso” lo innervosisce e non poco: rischia addirittura il rosso in più occasioni. Non la solita partita di sostanza e qualità (dal 70’ Samuele RICCI 6,5 – Buon apporto nel finale di partita: conquista il secondo rigore con un suo tiro)

Tommaso POBEGA 6,5 – Tanta fisicità in mezzo al campo, prova un paio di conclusioni con il sinistro ma non trova la porta. Con lui in campo, il Toro è più sicuro.

Mergrim VOJVODA 5 – Nervosetto e poco preciso, si becca una bella strigliata da Juric per un paio di brutte palle perse che potevano costare caro. (dal 46’ Cristian ANSALDI 6,5 – Meglio del compagno sostituito: arriva da lui il tiro che causa il primo rigore)

Dennis PRAET 6 – Non entra praticamente mai nel vivo del gioco, ma non butta via palloni. Partita sufficiente la sua.

Josip BREKALO 6,5 – Solitamente sgusciante, non trova tanti spazi nel primo tempo ma è sempre il più pericoloso del Torino: nel finale ecco l’assist servito a Belotti per chiudere il match.

Pietro PELLEGRI 6 – Lotta e dà del filo da torcere a Luperto, si procura una chance ma non incide come dovrebbe. (dal 70’ Andrea BELOTTI 8 - Non è al meglio ma c’è bisogno di lui: entra e segna una tripletta storica, che gli permette di superare Ciccio Graziani e di raggiungere quota 100 gol con il Toro in Serie A. Una doppietta su rigore (glaciale) e il sigillo alla partita. Gallo).

All. Ivan JURIC 6,5 – Il Torino è in striscia positiva (con questa sono 6 partite senza sconfitta): anche se oggi non è stata la miglior partita di sempre, i granata non perdono la testa e approfittano quando ne hanno l’occasione.

