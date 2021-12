I ragazzi sono stati bravissimi, avevo chiesto attenzione e concentrazione. Era una partita particolare in questo weekend e le altre squadre che avevano le coppe hanno fatto fatica. Sapevamo di trovare un Cagliari organizzato". Ai microfoni di DAZN il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così il successo per Dopo l'1-0 del primo tempo ho fatto loro i complimenti e ho detto loro di sistemare la partita". ". Ai microfoni di DAZN il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così il successo per 4-0 sul Cagliari a San Siro che vale il primato in classifica solitario a +1 sul Milan : "".

Sulla forza dell'Inter

Ad

"Fin dall'inizio ho avuto risposte importanti, penso sia lì la nostra forza. Indipendentemente da chi gioca, cambio e non ci sono problemi. Sanchez cresce sempre di più, Correa fino all'infortunio ha fatto benissimo, Lautaro e Dzeko fanno sempre bene. Ho sempre risposte importanti da chi chiamo in causa".

Serie A Inter-Cagliari, moviola: giusto il rigore, Lautaro rischia il rosso 2 ORE FA

Come migliorare la squadra

"Io vorrei vederla continuare così. In campionato siamo primi e abbiamo passato il turno in Champions. Abbiamo un percorso davanti, abbiamo avuto un ritardo in classifica ma ero positivo perché ho visto sempre la squadra giocare così fin dalla prima partita con il Genoa. Siamo stati bravi a fare una striscia importante, ma essere primi ora non conta nulla".

Sul titolo di campione d'inverno

"La vetta è importante, però abbiamo visto il campionato com'è: un mese fa eravamo indietro. Dobbiamo guardare avanti, alla prossima avversaria visto che venerdì ne avremo una impegnativa (la Salernitana, ndr)".

Su Lautaro Martinez

"Deve continuare a lavorare in questo modo. Ha sempre fatto gol nelle ultime quattro partite, a Roma non c'era perché non era al 100%. Ma lavora tanto e deve continuare così, sente molto la porta. Sono molto soddisfatto di lui e della squadra. Se rimane lui il rigorista? Sì, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Stasera è andata male, ma io lo so bene essendo stato attaccante che chi non tira i rigori non sbaglia mai".

Sul suo arrivo in estate

"Quando ho accettato l'Inter pensavo di non avere solo Hakimi, durante gli Europei è capitato Eriksen, poi Lukaku. Ho dovuto cambiare, ma ho la fortuna di avere una grande società alle spalle. Abbiamo cercato giocatori funzionali che ci potessero aiutare, abbiamo fatto un grande cammino in Europa. Fino a Natale l'obiettivo era quello: gli ottavi di finale di Champions. Ora sotto con il campionato".

Inzaghi: "Rinnovo Perisic? La società sa come la penso"

Serie A Inter impressionante: 4-0 al Cagliari, vetta solitaria 3 ORE FA