Dopo il crollo a Londra contro il Chelsea in Champions League, la Juventus prova a rialzarsi in campionato: all'Allianz Stadium arriva l'Atalanta, reduce dal pareggio per 3-3 a Berna contro lo Young Boys . Il match mette in palio punti molto pesanti soprattutto in ottica quarto posto. Attualmente è proprio la Dea di Gian Piero Gasperini a occupare il quarto gradino della classifica con 25 punti, 4 in più rispetto ai bianconeri di Massimiliano Allegri . Calcio d'inizio alle ore 18. Il match sarà arbitrato da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli ultimi tre confronti diretti disputati in casa della Juve in campionato si sono conclusi in parità. La vittoria più recente dei bianconeri è il 2-0 del 14 marzo 2018, mentre per ritrovare l'ultimo successo dell'Atalanta bisogna risalire addirittura fino allo 0-1 dell'8 ottobre 1989.