Arriva una buona notizia per la Juventus dal primo allenamento del 2022. Federico Chiesa ha infatti svolto l'intera seduta in gruppo e a questo punto sembra certo il suo ritorno in campo il 6 gennaio per il big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli . L'ultima apparizione stagionale di Chiesa risale al 27 novembre scorso in occasione del match casalingo perso 1-0 contro l'Atalanta: costretto a uscire all'intervallo per un problema muscolare, l'attaccante bianconero aveva saltato le successive sfide di campionato contro Salernitana, Genoa, Venezia, Bologna e Cagliari oltre al match di Champions League contro il Malmoe. Sulla via del recupero anche Chiellini che è tornato ad allenarsi.