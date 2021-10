La Juventus va in ritiro dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro l'Hellas Verona . Lo riferisce Sky Sport precisando che il provvedimento scatterà nella giornata di domani (lunedì) e durerà fino a sabato prossimo. La decisione arriva all'indomani del pesante stop del Bentegodi , il secondo di fila in campionato dopo quello casalingo contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Un passo falso che compromette ulteriormente la classifica della Juventus , ferma a quota 15 punti dopo 11 giornate e lontanissima dalla vetta della classifica: Napoli e Milan, in caso di vittoria rispettivamente contro Salernitana e Roma, salirebbero infatti a +16 su Chiellini e compagni.

La Juventus tornerà in campo martedì sera allo Stadium contro lo Zenit San Pietroburgo per una partita che potrebbe regalare ai bianconeri la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo (basterà non perdere). In campionato il prossimo impegno è fissato per sabato prossimo 6 novembre, sempre in casa, contro la Fiorentina di Vlahovic.

