1) Spalletti "mago": Napoli rimaneggiato, ma solido

Senza Koulibaly, Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz. L'ossatura centrale della squadra, il capitano e il vice. Eppure il Napoli a San Siro ha fatto la sua partita, attaccando sin dall'inizio e poi gestendo l'immediato vantaggio di Elmas. Una squadra che gioca bene, che sa sempre cosa fare, in cui le scelte di Spalletti influiscono eccome. Juan Jesus e Malcuit recuperati mentalmente, Petagna rilanciato, la diga in mezzo al campo. Gli azzurri sono secondi con merito e tengono l'Inter nel mirino. Una formazione solida che, recuperando i suoi elementi migliori, potrà dire la sua fino in fondo.

Spalletti a fine partita abbraccia Zambo Anguissa e tutti i giocatori del Napoli che ha espugnato San Siro pur con una formazione rimaneggiata Credit Foto Getty Images

2) Milan in calo, c'è bisogno di riposo

Dal derby (compreso) in poi: due sole vittorie (con Genoa e Salernitana), due pareggi (Inter e Udinese) e ben tre sconfitte in sette giornate. Il Milan, sempre falcidiato dalle assenze (Leao e Rebic fuori pesano, Kjaer deve essere sostituito), cade in casa anche con il Napoli e prolunga un lungo momento negativo e altalenante. I rossoneri di Pioli sono in evidente calo e avrebbero bisogno di tirare il fiato dopo questa prima intensa parte di stagione. La vetta resta a soli quattro punti, ma il vantaggio su chi arriva da dietro (Roma, Juventus, Fiorentina) si è assottigliato a otto.

Zlatan Ibrahimovic, Milan-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Elmas che crescita, il top è Zielinski

Sesto gol stagionale per Elmas, quinto assist in campionato per Zielinski. Sono loro i due uomini del Napoli in copertina dopo il match di San Siro.Il macedone sta migliorando, sta trovando spazio e sta iniziando a incidere anche in zona gol. Il polacco ormai è sicuramente un top di gamma nel ruolo in Serie A e dopo la prestazione a tutto campo contro il Milan si conferma vero pilastro per il gioco di Spalletti.

La partita di Piotr Zielinski (fonte SofaScore)

Minuti giocati 77 Assist 1 Tiri 1 Palloni toccati 56 % passaggi a buon fine 78,6% Passaggi chiave 4 Occasioni da gol create 1 Salvataggi 2

Milan-Napoli, Serie A 2021-2022: L'esultanza del Napoli al gol dello 0-1 di Eljif Elmas. Foto di Marco Luzzani per Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Massa e un'applicazione discutibile del fuorigioco "attivo"

Una decisione di difficile comprensione. Massa, richiamato all'on field review, decide di annullare la rete di Kessié per il fuorigioco "attivo" di Giroud, reo di aver disturbato Juan Jesus. Fatichiamo a capire l'applicazione della tecnologia in questo modo, visto che il difensore del Napoli era davanti e al momento del tocco del pallone non era stato minimamente ostacolato dal francese. Nel weekend già abbastanza incandescente per l'episodio di Bergamo (Palomino-Cristante, con continua polemica di Gasperini ), un'altra situazione molto al limite. Anzi, per dirla tutta, nettamente meno sensata.

Massa ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul gol del Napoli" [Stefano Pioli, Allenatore Milan conferenza post partita]

5) Inter superiore: se passa gennaio indenne, non si ferma più

Milan-Napoli ha anche consegnato matematicamente il titolo d'inverno all'Inter , in mini-fuga a +4 sulle due rivali. In generale la squadra di Inzaghi appare superiore alle inseguitrici, più strutturata, più pronta a rivincere. Il calendario di gennaio, ricco di scontri diretti e trasferte difficili, è l'ultimo esame: se l'Inter lo passa indenne, si avvia spedita verso il bis Scudetto.

