Serie A Cagliari-Juventus, Allegri: "A Cagliari sarà un match brutto. Non si può più scherzare"

SERIE A - L'allenatore della Juventus alla vigilia della trasferta di Cagliari: "Ci mancano dei gol e questo a oggi fa la differenza con chi ci sta davanti. Dobbiamo essere più precisi sotto porta, non si può più scherzare. Abbiamo la Roma a 5 punti: non possiamo rischiare che si avvicini. Bonucci? Sta meglio, devo decidere se farlo partire titolare o portarlo in panchina"