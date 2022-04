Empoli-Spezia: probabili formazioni e statistiche

Serie A - L’unico precedente in Serie A tra Empoli e Spezia è quello della gara di andata, terminato 1-1: in generale, considerando anche la Serie B, nelle ultime cinque sfide di campionato tra queste due squadre ci sono stati ben quattro pareggi per 1-1 (nella restante gara del parziale una vittoria ligure per 1-0 il 19 giugno 2020).