Empoli-Torino: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Confronto numero 20 in Serie A tra Empoli e Torino: i granata hanno vinto solo tre volte in 19 precedenti (l’ultima il 26 dicembre 2018, per 3-0 con le reti di Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque), i toscani ben sette (nove i pareggi).