Sinisa Mihajlovic si attendeva un ritorno sulla panchina del suo Bologna più fortunato invece torna a casa dal Penzo, con Dopo 36 giorni in ospedale a sottoporsi ai trattamenti per sottoporsi a un ciclo di trattamenti per contrastare il pericolo di una recidiva della leucemia si attendeva un ritorno sulla panchina del suo Bologna più fortunato invece torna a casa dal Penzo, con un rocambolesco ko 4-3 sul campo del fanalino di coda Venezia che interrompe la serie di 6 risultati utili consecutivi dei rossoblù e lascia tanto amaro in bocca per la modalità con cui è maturato. Al tecnico serbo, in particolare, non va giù il rigore fischiato da Marinelli – e confermato all’on field review dal fischietto marchigiano – per un contatto estremamente dubbio di Medel ai danni di Aramu. Una decisione apparsa troppo severa e che ha inevitabilmente cambiato l’esito di un match che il Bologna aveva rimesso in piedi con 3 gol in 21 minuti.

Questo rigore che non mi convince: l'arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario. Poi al VAR ha confermato la sua scelta. Poi è strano che l'arbitro al triplice fischio sia andato subito negli spogliatoi, quasi scappando. In un certo senso aveva la coscienza sporca. Mi dispiace perché comunque se abbiamo perso è colpa nostra. A Roma c'era una trattenuta netta su Orsolini e ci avevano dato fallo di mano contro. Questi rigori non si dovrebbero fischiare. Ha rovinato la sua prestazione l'arbitro. Questo gol ci ha fatto innervosire. Ci dispiace per la gente che è venuta. Purtroppo succede quasi sempre a noi poi vedi che a parti invertite le cose sono diverse”.

"Il gol dell’1-0 neanche nelle partite scapoli contro ammogliati"

Siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisce nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l'abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Mi fa più arrabbiare l'approccio. Sembrava una partita più facile perché loro sono quasi in Serie B, come concentrazione e cattiveria agonistica devi essere superiore rispetto alle partite con Milan, Inter e Juve. Invece, siamo partiti male pensando che sarebbe stata facile. Con i cambi l'abbiamo ribaltata e questo rigore ci ha tagliato le gambe. Il futuro? Se guardiamo le ultime sei partite abbiamo gettato le basi per il futuro, se guardiamo questa gara forse era meglio che rimanevo in ospedale e magari vincevamo comunque...”.

