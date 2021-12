Filtrano buone notizie dall'infermeria del Milan riguardo le condizioni fisiche di Olivier Giroud. Il 35enne attaccante francese, che ha giocato la sua ultima partita lo scorso 24 novembre in Champions League contro l'Atletico Madrid prima di fermarsi a causa di un problema di natura muscolare, potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match casalingo contro il Napoli in programma domenica 19 dicembre alle 20.45 a San Siro.

Ad

Il ritorno di Giroud, che comunque non partirà dall'inizio contro la formazione di Spalletti, consentirà a Zlatan Ibrahimovic di tirare un po' il fiato. Dopo l'infortunio dell'ex Arsenal, infatti, il 40enne svedese è sempre stato schierato titolare da Pioli che l'ha lasciato a riposo solamente nel match casalingo di campionato dello scorso 4 dicembre vinto 2-0 contro la Salernitana.

Serie A Milan senza Europa come l’Inter ma con una rosa meno forte 8 ORE FA

Ibrahimovic: "La mia 'Adrenalina' adesso è lo scudetto per il Milan"

Serie A Le pagelle di Udinese-Milan 1-1: Beto alla LeBron, Ibra salva tutto IERI A 22:02