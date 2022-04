Giorni importanti in casa Milan sia sul campo, sia a livello societario. Il giorno dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia , si torna a parlare della trattativa esclusiva con Investcorp per la cessione del club. I colloqui tra le parti sono in corso: l'offerta del fondo del Bahrain è di circa un miliardo di euro. Fin qui nulla di nuovo, ma secondo quanto riporta Calcio e Finanza potrebbe esserci una novità nell'assetto futuro del club rossonero: Elliott, infatti, potrebbe rimanere al Milan con una quota di minoranza.