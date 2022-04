Gazzetta dello Sport, il "deal" sarà chiuso a maggio sulla base di un miliardo e 180 milioni di euro, con la chiara intenzione di riportare il Milan e il suo marchio al centro dell'attenzione del calcio europeo e mondiale. E, perché no, di poter tornare a giocare la Champions League, ma questa volta da protagonista. Le prime firme dovevano arrivare entro questa settimana, ma con più probabilità l'accordo sarà vidimato entro la fine della prossima settimana: il Milan si preparara a cambiare proprietà e a passare sotto l'egida di Investcorp. Secondo la ricostruzione della, il "deal" sarà chiuso a maggio sulla base di, con la chiara intenzione di. E, perché no, di poter tornare a giocare la Champions League, ma questa volta da protagonista.

Ad

Novità stadio

Serie A Milan-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 14 ORE FA

In questa ottica, Investcorp avrebbe intenzione di alzare l'asticella anche sul tema-stadio, che diventa centrale nel progetto: secondo la Rosea, "Investcorp vuole mettere sul tavolo per costruire in tempi brevi un impianto di proprietà. E di proprietà esclusiva, non da condividere". Niente di ufficiale per ora, ma questo dimostrerebbe una svolta abbastanza netta rispetto ai discorsi fatti finora, visto che il progetto-stadio e tutte le sue declinazioni erano sempre stati condivisi con l'Inter. "Nella testa di Alardhi non ci può essere la condivisione di quello che lui considera un luogo di culto per i tifosi: lo stadio deve essere rossonero in tutto e per tutto, deve accogliere gli appassionati 365 giorni all’anno, deve essere un posto esclusivo e aggregante, un punto di ritrovo per tutti e deve soddisfare le esigenze e le possibilità di chi può spendere tanto e di chi può permettersi solo cifre più contenute". Un punto di vista totalmente diverso da quello di Elliott, che negli ultimi anni ha sempre puntato a trovare un punto d'incontro con l'Inter. "Se non ci credi, non ci riesci": il motto di Investcorp può diventare realtà?

Milan, senti Klopp: "Origi è una leggenda, è il nostro miglior finalizzatore"

Serie A Milan a Investcorp, Reuters conferma: chiusura in settimana 26/04/2022 A 11:18