Non si ferma la festa milanista, dopo due giorni di festeggiamenti iniziati in quel di Reggio Emilia, la parata si è spostata a Milano dove i giocatori hanno inizialmente sfilato a Casa Milan per poi optare per l'iconico giro della città con il pullman scoperto con annessi cori, è stato lo stesso Stefano Pioli a denunciare il furto della medaglia premio per lo Scudetto appena conquistato: la denuncia per la truffa ha avuto un grande eco tanto che sono stati gli stessi organi federali della Serie A a comunicare all'allenatore: "Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani". iniziati in quel di Reggio Emilia, la parata si è spostata a Milano dove i giocatori hanno inizialmente sfilato aper poi optare per l'iconico giro della città con il pullman scoperto con annessi cori, sfottò e fotografie per immortalare un ricordo che rimarrà indelebile per anni. In questo clima di festa, però,appena conquistato: la denuncia per la truffa ha avuto un grande eco tanto che sono stati gli stessi organi federali della Serie A a comunicare all'allenatore: "".

Ad

Fortunatamente, però, i colpevoli si sono presentati dai carabinieri di Reggio Emilia con la medaglia spiegando di come l'avessero trovata vicino agli spogliatoi, subito dopo i festeggiamenti del Milan per lo Scudetto. I ragazzi, tutti giovani da 20 a 25 anni, sono residenti nel Reggiano e verranno assistiti dall'avvocato Alessandro Conti per fare luce definitamente sui fatti. Già nella giornata di ieri, su Instagram era comparso un video dei tre tifosi con la medaglia sottratta e la triste scritta 'Grazie Pioli' poi, successivamente, è comparsa addirittura una foto con l'onorificenza in mano.

Serie A Allegri scherza: "Pogba non torna: ha paura di sfidarmi" UN' ORA FA

"Pioli is on fire": la festa-scudetto del Milan in 180"

Serie A Caso Acerbi: "Caxxo perchè hai ripreso?", diffuso l'audio Var 3 ORE FA