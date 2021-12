Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Serie A Roma-Spezia: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA

Probabili Formazioni Genoa-Sampdoria

Data e ora: Venerdì 10 dicembre ore 20:45

RECUPERA CRISCITO, DESTRO IN PANCHINA, CONFERMA PER GABBIADINI

Shevchenko recupera Criscito (titolare) e Destro, che dovrebbe riuscire ad andare almeno in panchina. Pandev davanti con Ekuban. Nella Sampdoria Yoshida in coppia con Colley, Verre a sinistra, mentre davanti partono dal 1’ Gabbiadini e Quagliarella.

Probabili Formazioni Fiorentina-Salernitana

Data e ora: Sabato 11 dicembre ore 15:00

CASTROVILLI PRONTO AL RIENTRO, DJURIC CON RIBERY

Italiano potrebbe riavere a disposizione Castrovilli, comunque destinato alla panchina. Gonzalez e Saponara esterni d’attacco. Nella Salernitana formazione coperta con Djuric e l’ex Ribery davanti.

Probabili Formazioni Venezia-Juventus

Data e ora: Sabato 11 dicembre ore 18:00

AMPADU DIETRO, CUADRADO ALTO

Zanetti arretra Ampadu al posto dello squalificato Ceccaroni. Vacca in regia, Aramu e Johnsen in attacco con Henry. Nella Juventus De Sciglio a destra, con Cuadrado alto. Morata prima punta, De Ligt titolare dietro.

Probabili Formazioni Udinese-Milan

Data e ora: Sabato 11 dicembre ore 20:45

SUCCESS CON BETO, PIOLI CON GLI UOMINI CONTATI

Cioffi, al suo esordio da primo allenatore in Serie A, dovrebbe continuare con il 4-4-2: Molina e Deulofeu esterni, Beto e Success davanti. Nel Milan sempre lunga la lista di assenti. Bennacer favorito su Tonali, Ibrahimovic davanti, Krunic confermato.

Probabili Formazioni Torino-Bologna

Data e ora: Domenica 12 dicembre ore 12:30

SI RIVEDE MANDRAGORA, POSSIBILE CHANCE PER VIOLA

Juric ritrova in gruppo Mandragora che, visti i problemi fisici di Pobega, potrebbe anche partire titolare. Praet in vantaggio su Pjaca. Nel Bologna Viola possibile sostituto di Dominguez: l’alternativa è abbassare Soriano e inserire Orsolini. Arnautovic ancora a parte.

Probabili Formazioni Verona-Atalanta

Data e ora: Domenica 12 dicembre ore 15:00

MAGNANI TITOLARE, ATALANTA DA VALUTARE

Tudor sceglie Magnani per sostituire Dawidowicz, che sarà out per il resto della stagione. Tameze con Veloso in mezzo. Atalanta tutta da valutare dopo l’impegno di Champions League, possibile impiego di Muriel e Ilicic.

Probabili Formazioni Napoli-Empoli

Data e ora: Domenica 12 dicembre ore 18:00

LOZANO E POLITANO INSIEME, CONFERMATO BAJRAMI

Spalletti dovrà valutare i suoi dopo l’Europa League, ma si va verso la conferma di Politano e Lozano come esterni. Demme in mediana, degli infortunati non recupera nessuno. Nell’Empoli Viti confermato con Tonelli, Bajrami trequartista dietro a Cutrone e Pinamonti.

Probabili Formazioni Sassuolo-Lazio

Data e ora: Domenica 12 dicembre ore 18:00

RASPADORI TITOLARE, GIOCA BASIC

Dionisi rilancia Raspadori dopo la doppietta allo Spezia, con Berardi e Scamacca. A destra Toljan. Nella Lazio Basic il prescelto per sostituire Milinkovic-Savic. Immobile dovrebbe esserci.

Probabili Formazioni Inter-Cagliari

Data e ora: Domenica 12 dicembre ore 20:45

INZAGHI CON I MIGLIORI, RIENTRA DE VRIJ, IN DUBBIO NANDEZ

Inzaghi schiera la miglior Inter possibile, recupera De Vrij e dá fiducia alla coppia Dzeko-Lautaro. Nel Cagliari Keita e Joao Pedro davanti, Bellanova a destra, Grassi e Marin in mezzo. In dubbio Nandez per un fastidio muscolare.

Probabili Formazioni Roma-Spezia

Data e ora: Lunedì 13 dicembre ore 20:45

SHOMURODOV CON ABRAHAM, NZOLA DAVANTI

Mourinho intenzionato a proseguire con il 3-5-2. Rietrano Karsdorp e Abraham. Nello Spezia Verde, Nzola e Gyasi davanti. Reca a sinistra.

