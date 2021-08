Sabato 21 agosto alle ore 18:30 finalmente inizierà il campionato di Serie A. Sarà l'Inter, campione d’Italia in carica, a inaugurare il torneo nella sfida casalinga in programma a San Siro contro il Genoa. Nella giornata di sabato ci sarà anche l'esordio della Lazio, impegnata a Empoli. Il nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri affronterà la provincia da cui è partito. Vista la situazione economica difficile di molti club, i tecnici dovranno essere bravi a valorizzare il materiale che gli è stato o gli verrà affidato da qui alla fine di un mercato che salvo clamorose si annuncia tutto fuorché pirotecnico.

Quando inizia e finisce la Serie A 2021-22?

La nuova Serie A 2021-22 comincia nel week-end del 21 e 22 agosto e finisce il 22 maggio 2022.

Come vedere la nuova Serie A

In Serie A l’esclusiva totale è passata a DAZN. Sky trasmetterà 3 partite a settimana (non in esclusiva).

Quali sono le squadre che vi partecipano?

Empoli, Salernitana e Venezia: saranno queste le tre neopromosse che prenderanno parte alla Serie A 2021/22. I toscani del presidente Fabrizio Corsi hanno cambiato guida tecnica lasciando partire Alessio Dionisi e richiamando Aurelio Andreazzoli (già allenatore dell'Empoli tra 2017 e 2019), mentre la Salernitana seconda classificata (2020-21) e il Venezia promosso tramite i playoff hanno confermato Fabrizio Castori e Paolo Zanetti.

L'elenco delle 20 squadre: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Bologna, Lazio, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Hellas Verona, Genoa, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Torino, Empoli, Salernitana e Venezia.

La prima giornata

Hellas Verona-Sassuolo 21/08/2021 18:30

Inter-Genoa 21/08/2021 18:30

Torino-Atalanta 21/08/2021 20:45

Empoli-Lazio 21/08/2021 20:45

Bologna-Salernitana 22/08/2021 18:30

Udinese-Juventus 22/08/2021 18:30

Napoli-Venezia 22/08/2021 20:45

Roma-Fiorentina 22/08/2021 20:45

Cagliari-Spezia 23/08/2021 18:30

Sampdoria-Milan 23/08/2021 20:45

Ecco quando si giocheranno i big match

3ª giornata:

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

4ª giornata:

Juventus-Milan

6ª giornata

Inter-Atalanta

Lazio-Roma

7ª giornata:

Atalanta-Milan

Torino-Juventus

8ª giornata:

Juventus-Roma

Lazio-Inter

9ª giornata:

Inter-Juventus

Roma-Napoli

11ª giornata:

Atalanta-Lazio

Roma-Milan

12ª giornata:

Milan-Inter

13ª giornata:

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

14ª giornata:

Juventus-Atalanta

Napoli-Lazio

16ª giornata:

Roma-Inter

Napoli-Atalanta

17ª giornata:

Genoa-Sampdoria

18ª giornata:

Atalanta-Roma

Milan-Napoli

20ª giornata:

Juventus-Napoli

Milan-Roma

21ª giornata:

Inter-Lazio

Roma-Juventus

22ª giornata:

Atalanta-Inter

23ª giornata:

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

24ª giornata:

Inter-Milan

25ª gornata:

Atalanta-Juventus

Napoli-Inter

26ª giornata:

Juventus-Torino

27ª giornata

Lazio-Napoli

28ª giornata

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

30ª giornata:

Roma-Lazio

31ª giornata:

Juventus-Inter

Atalanta-Napoli

33ª giornata:

Napoli-Roma

34ª giornata:

Inter-Roma

Lazio-Milan

35ª giornata:

Sampdoria-Genoa

37ª giornata:

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Le novità: dal ritorno di Mourinho e Allegri all’addio di Conte

Tolte queste squadre (Milan-Pioli, Atalanta-Gasperini, Bologna-Mihajlovic, Cagliari-Semplici, Genoa-Ballardini, Salernitana-Castori, Udinese-Gotti, Venezia-Zanetti) la Serie A è stata investita dall'aria del cambiamento. Alla Juventus è tornato Max Allegri, Conte ha salutato l'Inter nonostante lo Scudetto vinto (al suo posto Simone Inzaghi), Spalletti è volato a Napoli e la coppia Sarri-Mourinho (rispettivamente a Lazio e Roma) è sbarcata nella capitale. Di Francesco ha accettato la panchina del Verona, così come Juric quella del Torino e Thiago Motta quella dello Spezia. Dionisi è passato da Empoli a Sassuolo, e i toscani hanno richiamato Andreazzoli, mentre Roberto D'Aversa è finito alla Sampdoria e Vincenzo Italiano alla Fiorentina.

Le stelle del campionato

Gli addii di Donnarumma, De Paul, Romero, Hakimi e Lukaku hanno notevolmente impoverito il tasso tecnico della Serie A, ma nonostante la diaspora c'è ancora qualche residuo di talento nel nostro campionato. In porta svettano i soliti Handanovic, Szczesny, Musso, Meret e Reina, con le new entry Maignan e Rui Patricio. Dietro, troviamo Gosens, Theo Hernandez, Skriniar, Cuadrado, de Vrij, Bastoni, de Ligt, Bonucci, Kjaer, Chiellini, Koulibaly, Acerbi e Spinazzola. A centrocampo i padroni rispondono al nome di Calhanoglu, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaniolo, Kessié, Malinovskyi, Barella, Zielinski e Damsgaard, mentre in attacco Ronaldo, Chiesa, Lautaro, Immobile, Ibrahimovic, Muriel, Zapata, Vlahovic, Insigne, Dybala e Osimhen rappresentano il massimo.

Calendario asimmetrico, soste, pausa natalizia cambiamenti e format

Il nuovo calendario, infatti, avrà un girone di ritorno asimmetrico. Questo comporterà che le 19 gare del girone d’andata non saranno ripetute, nella sequenza, anche nel ritorno, come avvenuto fino ad oggi. Non solo: il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno. L’unico criterio fissato dalla Lega per il sorteggio del calendario è stato che una partita non possa avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

I 5 turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1° e 22 dicembre e 6 gennaio.

Le 5 soste per le Nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (per la Coppa d’Africa), 27 marzo.

La pausa natalizia: Lo stop avverrà tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

Il format del campionato: Si replicherà il format ormai consueto con partite distribuite nelle giornate di venerdì-sabato-domenica e lunedì.

Albo d’oro

ANNATA SQUADRA CAMPIONE 2009-10 Inter 2010-11 Milan 2011-12 Juventus 2012-13 Juventus 2013-14 Juventus 2014-15 Juventus 2015-16 Juventus 2016-17 Juventus 2017-18 Juventus 2018-19 Juventus 2019-20 Juventus 2020-21 Inter

Cosa dicono i bookmakers: previsioni e quote

La Vecchia Signora è la grande favorita per la vittoria del campionato. Il tricolore della Juve è messo in lavagna ovunque sotto 2 volte la posta (1.90 su Snai, Sisal, William Hill e Bwin). Al secondo posto c'è l'Inter di Inzaghi, che è passata da vincitrice ad outsider: la quota oscilla tra 3.15 e 5 volte la posta. Completa il podio l'Atalanta di Gasperini: le quote oscillano tra 3.85 di VinciTu e 7.5 di Sisal.

Quali sono gli attaccanti favoriti per il titolo di capocannoniere?

Ronaldo (Juventus)

Immobile (Lazio)

Zapata (Atalanta)

Belotti (Torino)

Vlahovic (Fiorentina) – Abraham (Roma)

Le quote retrocessione?

Sarà battaglia tra Empoli (1.80), Venezia (1.30), Salernitana (1.20). Insieme alle neopromosse, secondo gli operatori, ci saranno di certo lo Spezia (1.85) - che ha subito lo stop del calciomercato per ben 2 stagioni - l'Hellas Verona (4.50), il Genoa (5) e l'Udinese (5).

