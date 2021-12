Premio Vittorio Pozzo del 2021 è stato 'virtualmente' consegnato ad Antonio Conte, Inter a vincere lo Scudetto, dopo 11 anni di digiuno. Un grande lavoro fatto dal tecnico salentino che nei due anni di Inter ha portato i nerazzurri a giocare anche una finale di Europa League. La buona riuscita dell'Inter in Champions League in questa annata? Un lavoro partito da lontano, fa intendere da Conte che ha aperto la strada a degli anni molto positivi per la squadra milanese... Siamo a dicembre e arrivano i premi di fine anno. Ildel 2021 è stato 'virtualmente' consegnato ad oggi allenatore del Tottenham , ma che in questa annata ha riportato l'a vincere lo Scudetto, dopo 11 anni di digiuno. Un grande lavoro fatto dal tecnico salentino che nei due anni di Inter ha portato i nerazzurri a giocare anche una finale di Europa League. La buona riuscita dell'Inter in Champions League in questa annata? Un lavoro partito da lontano, fa intendere da Conte che ha aperto la strada a degli anni molto positivi per la squadra milanese...

Ad

La vittoria del 'Premio Pozzo'

Serie A Conte: "Scudetto Inter un capolavoro. Deluso dal cambio progetto" 20/11/2021 A 09:41

È un grandissimo orgoglio e una soddisfazione. Vittorio Pozzo sappiamo bene cosa può rappresentare per la nostra categoria. Per me vincere il premio a lui intitolato è davvero un onore

Inter Campione d'Italia dopo 11 anni

Sono stati due anni molto intensi, li ho vissuti con entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di riportare l'Inter a vincere il titolo, siamo stati bravi tutti, compresi dirigenti, calciatori e staff. In due anni credo si sia fatto un buon lavoro, l'Inter adesso è una squadra molto molto competitiva e secondo me lo sarà per diversi anni

Antonio Conte dà indicazioni ai suoi durante Inter-Udinese Credit Foto Getty Images

Ora alleni Kane...

Ho allenato diversi top player nella mia carriera e ora ho Kane, un vero Campione. Mi ha sorpreso molto, sotto tutti i punti di vista. Si mette a disposizione della squadra nonostante sia uno dei più grandi al mondo. Per me è un grande piacere averlo in squadra, poter contare su un calciatore di questo livello, con qualità tecniche impressionanti. Mi auguro di poter contribuire alla sua crescita

Conte e l'esultanza sfrenata col Leeds: "Vivo il calcio con passione"

Serie A Conte via dall'Inter? "Per diverse visioni sul futuro della società" 20/09/2021 A 15:48