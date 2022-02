Gasperini deluso quello arrivato in conferenza dopo il Juventus che potrebbe operare il sorpasso in ottica 4° posto (Gastón Pereiro. È sicuramente undeluso quello arrivato in conferenza dopo il ko interno contro il Cagliari . Una sconfitta che fa male alla classifica, con lache potrebbe operare il sorpasso in ottica 4° posto ( guarda la classifica ). Cosa è andato storto? Diverse cose secondo Gasp che però non si capacità del perché l'arbitro non sia andato a rivedere il primo gol del Cagliari su quel presunto tocco di braccio di

Abbiamo giocato con poca qualità

Abbiamo avuto la partita in mano nel primo tempo, ma abbiamo giocato con poca qualità, specialmente sugli ultimi passaggi e nelle conclusioni. Poi siamo rimasti in 10 e abbiamo perso le misure e le distanze. Ma in generale abbiamo dimostrato di avere dei problemi in diversi ruoli. Dobbiamo rimettere la testa apposto, tornare a essere una squadra compatta. Siamo stati troppo brutti. Serve serenità, non dobbiamo dare per scontate certe cose. Non ho visto appagamento, ma un po’ di sufficienza sì

L'episodio sul primo gol di Gastón Pereiro: l'ha controllato col braccio?

Gli episodi come sempre pesano tanto. Non siamo fortunatissimi col VAR. Il tocco col braccio è netto, lo hanno visto tutti. Non so perché l’arbitro non sia stato richiamato a rivederlo. Non so cosa pensare...

