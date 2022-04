nella gestione del secondo portiere in casa Inter? Minuto 81 di Bologna-Inter: Ionut Radu entra nella storia nerazzurra dalla parte sbagliata autografando la papera dell’anno, quella che potrebbe costare lo scudetto . Come il terzino Gresko a suo tempo, il 5 maggio 2002, anche se l’Inter stavolta avrà a sua disposizione quattro giornate per piazzare il disperato sorpasso ai cugini. Sono stati commessi erroriin casa Inter?

I numeri

Ad

Prima della gara contro il Bologna – in cui il portiere 24enne rumeno è partito titolare a causa del forfait dell'ultim'ora di Samir Handanovic – Radu aveva disputato solamente i 120 minuti in Coppa Italia dell’ottavo di finale contro l’Empoli: una gara da “6” in pagella per l’ex portiere di Parma e Genoa. Simone Inzaghi aveva poi deciso di non confermarlo per il quarto di finale contro la Roma, tanto meno per la doppia semifinale contro il Milan. Un trend analogo lo possiamo riscontrare sotto la legislatura Antonio Conte: Ionut Radu in tutta la stagione 2020/2021 racimolò solo 134 minuti in campionato a giochi ormai fatti, senza nemmeno mettere piede in campo in Coppa Italia. Anche in quel caso, due prestazioni da "6" contro Sampdoria e Roma, senza alcunché da segnalare.

Serie A La papera di Radu e non solo: Bologna-Inter, il match in 3' 2 ORE FA

I "Minutaggi" stagionali dei secondi portieri delle prime 4

PORTIERE MINUTAGGIO TATARUSANU 810' RADU 210' MERET 1'244' PERIN 840'

La gestione

"Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo. E' arrivato anche Onana, a fine stagione Radu andrà via. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto giocare mostrando le sue qualità, ma non è stato così. Il prossimo mese ci saranno tante partite. Dovesse infortunarsi Handanovic, avresti a disposizione un tesserato che ha giocato poco o niente. Continuo a pensare che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo e non comportarsi come con Padelli, con cui era successa la stessa cosa.”

Parole e musica in tempi non sospetti del procuratore del portiere Oscar Damiani, che oggi risuonano in parte profetiche. Già, col senno di poi non aver portato “in temperatura” il giocatore è stato controproducente perché nel momento del bisogno l’Inter si è ritrovata un estremo difensore arrugginito, per così dire. Non pronto. Si può quindi parlare di un errore di gestione, in un momento storico dove la competizione tra primo e secondo portiere viene addirittura caldeggiata in qualche caso?

La sentenza

Probabilmente, come spesso succede, la verità sta nel mezzo: mister Simone Inzaghi avrebbe dovuto – o quantomeno potuto – concedergli più minutaggio in Coppa, ma l’errore di ieri sera a Bologna rimane e non è giustificabile tecnicamente per un portiere di Serie A, in alcun modo. Il problema semmai è da ricercare a monte: se Radu non convinceva già a partire dallo scorso anno e, se vogliamo, anche dalle esperienze precedenti (nella stagione 19/20 a Genova perse il posto a beneficio di Perin per poi finire a gennaio a Parma a fare il secondo di Sepe, ndr) perché promuoverlo a "secondo" sapendo quanto questo ruolo possa impattare nelle fortuna di una squadra?

Inzaghi risponde a Pioli: "Bologna-Inter? Avrei voluto giocare..."

Serie A Radu piange disperato dopo Bologna-Inter: Handanovic lo ignora 3 ORE FA