Dopo il pasticcio per la ripresa del campionato tra giocatori in quarantena scesi in campo e il Covid che sembra purtroppo riprendere la sua instancabile corsa, sta per arrivare ilche mira a ridurre il numero di partite saltate visto un calendario molto fitto; come spiega la, la prima regola riguarda lache sarà, permettendo ai contatti stretti dei positivi di continuare ad allenarsi e di giocare le partite. Di notevole importanza è la decisione che, se una squadra dovesse raggiungeredi positività, la partita verrà rinviata (per una rosa di 33 calciatori, fino a 11 casi di positività si gioca - con 12 non più). Per '', non sarebbero compresi ianche se i Club si riuniranno in questi giorni per fare chiarezza su questo punto.

Se, come spiegato in precedenza, per un giocatore vale la quarantena, nel caso siano coinvolte più persone entrerebbero in gioco le: in caso di protezione danegli ultimi 120 giorni, non ci sarebbe lo '' ma dovrebbe ''. Chi invece ha avutoda più di 120 giorni, va in quarantena(quindi può giocare le partite) per tre giorni e non in isolamento per 5 giorni (come previsto per tutti i cittadini). I punti cardine del nuovo protocollo sono quindi: