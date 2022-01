Roma-Juventus, match della 21a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico si è concluso col punteggio di 4-3 in favore dei bianconeri. Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 (reti di Abraham e Dybala), i giallorossi sembravano a un passo dai tre punti grazie alle perle di Mkhitaryan e Pellegrini. Un blackout difensivo tuttavia, ha permesso a Locatelli, Kulusevski e De Sciglio di ribaltare l'esito del match. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

De Sciglio a DAZN: "Siamo rientrati alla c***o, ma abbiamo tirato fuori il carattere"

“Grande gioia per una vittoria importantissima, soprattutto per come si era messa nella ripresa. Siamo entrati a cazzo prendendo 2 gol. Abbiamo tirato fuori il carattere, dimostrando che nella difficoltà il gruppo c’è e viene fuori, ma dobbiamo farlo vedere da subito"

De Sciglio: "Il gol del 3-2 ci ha risvegliati"

“Prendere due gol ad inizio secondo tempo è una bella botta e a noi non è la prima volta che capita. Con il gol del 3-2 ci siamo risvegliati e abbiamo ripreso a giocare”.

Che Juve servirà contro l'Inter, senza Chiesa, De Ligt e Cuadrado?

“Servirà la Juve del 3-2, del 3-3 e del 4-3. L’Inter è un grandissimo avversari, ci sarà in palio un trofeo che per noi è un obiettivo e dovremo fare uno sforzo per aiutarci tutti quanti”.

Landucci, Roma-Juventus Credit Foto Getty Images

Landucci a DAZN: "Poche parole, ora servono i fatti"

"Sapevamo della difficoltà di quest'impegno, ora ci sono critiche ma stiamo dando mentalità. Piano piano vinceremo anche questa sfida, lavorando e stando zitti. Bisogna parlare poco e fare i fatti".

Landucci sulle condizioni di Chiesa

"E' stata l'unica nota stonata: ha rimediato una distorsione al ginocchio, e verrà valutato domani".

L'analisi del match

"Vittoria che ci dà sicuramente morale, anche se abbiamo fatto fatica, credevamo che giocassero con il 3-5-2, ma in realtà hanno giocato 4-2-3-1, e non riuscivamo bene a venirne fuori, credevamo che Cristante facesse il terzo centrale, poi ci siamo messi bene.

Landucci su Morata

"Morata è un giocatore forte, che ha dato sempre grande dimostrazione d’affetto a questa squadra, ha fatto un ottimo ingresso, ci ha dato qualità, profondità, ha giocato nel Real Madrid.”

