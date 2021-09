Meazza. Partita che va a strappi, con Inter e Atalanta che dominano tecnicamente e fisicamente alcuni momenti della gara. Partono meglio i padroni di casa, andati subito a segno con Lautaro Martinez, ma l'Atalanta si riprende e ribalta tutto con un Malinovskyi imprendibile e con Toloi. Nella ripresa la squadra di Gasperini sfiora anche il tris, ma il triplo cambio dell'Inter e quello successivo dell'Atalanta riequilibrano la partita. Pareggia Dzeko (5 gol in 6 giornate per l'ex Roma), poi Dimarco sbaglia un rigore. Da un possibile 3-2, ad un altro, quello di Piccoli, poi annullato perché il pallone era uscito dal campo ad inizio azione (Milan che vince a La Speza e al Napoli che potrà andare a +4 battendo il Cagliari (la classifica). Succede di tutto, ma veramente di tutto al. Partita che va a strappi, conche dominano tecnicamente e fisicamente alcuni momenti della gara. Partono meglio i padroni di casa, andati subito a segno con, ma l'Atalanta si riprende e ribalta tutto con unimprendibile e con. Nella ripresa la squadra di Gasperini sfiora anche il tris, ma il triplo cambio dell'Inter e quello successivo dell'Atalanta riequilibrano la partita. Pareggia(5 gol in 6 giornate per l'ex Roma), poisbaglia un rigore. Da un possibile 3-2, ad un altro, quello di Piccoli, poi annullato perché il pallone era uscito dal campo ad inizio azione ( leggi la nostra moviola ). Insomma, non c'è stato un attimo di respiro. È la partita più bella di questo inizio di campionato, ma l'Inter - con questo pareggio - fa un regalo alche vince a La Speza e alche potrà andare a +4 battendo il Cagliari (la classifica).

Tabellino

Inter-Atalanta 2-2

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A.Bastoni (57' Dimarco); Darmian (57' Dumfries), Barella (90' Satriano), Brozovic, Çalhanoglu (57' Vecino), Perisic; Lautaro Martinez (81' Alexis Sánchez), Dzeko. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Palomino (70' Maehle), Demiral; Zappacosta (77' Pasalic), Freuler, de Roon, Gosens; Pessina (63' Djimsiti), Malinovskyi (63' Ilicic); D.Zapata (63' Piccoli). All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 5' Lautaro Martinez (I); 30' Malinovskyi (A), 38' Tolói (A); 71' Dzeko (I)

Arbitro: Fabio Maresca, sezione di Napoli

Ammoniti: 4' Malinovskyi, 12' A.Bastoni, 19' Palomino, 21' D.Zapata, 43' Çalhanoglu, 64' Zappacosta, 70' Barella, 87' S.Inzaghi (all. Inter), 90' Tolói

Espulsi: nessuno

La cronaca in 14 momenti

3' SUBITO DZEKO - Darmian crossa da destra, Lautaro non ci arriva, c'è Dzeko sul secondo palo ma il suo destro finisce a lato.

5' GOL DI LAUTARO - Vantaggio Inter con il destro al volo di Lautaro Martinez che non perdona Musso dopo il perfetto assist di Barella.

Esultanza di Lautaro Martinez per il gol del vantaggio in Inter-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

23' DE ROON SFIORA IL PAREGGIO - Zapata attacca l'area, poi scarica per de Roon che calcia di prima intenzione e sfiora il palo alla destra di Handanovic.

26' BROZOVIC SALVA TUTTO - Palla che arriva a Pessina sugli sviluppi di un corner, ma si immola Brozovic che salva tutto per evitare il pari.

30' PAREGGIO DI MALINOVKSYI - Pareggio dell'Atalanta con la bordata mancina di Malinovskyi che non lascia scampo a Handanovic.

Esultanza Atalanta dopo il gol di Malinovskyi in Inter-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

38' GOL TOLOI - Vantaggio dell'Atalanta con Tolói che batte in tap-in Handanovic che aveva deviato sulla conclusione da fuori del solito Malinovskyi.

48' HANDANOVIC EVITA IL TRIS - Zappacosta servito da Zapata, cross in mezzo, si inserisce Malinovksyi ma Handanovic devia in angolo.

48' PALOMINO VICINO AL GOL - Atalanta ancora vicino al 3-1, ma il colpo di testa del difensore non trova di un niente la porta di Handanovic.

51' PALO DI MALINOVSKYI - Calcio di punizione diretto in porta dell'ucraino che centra in pieno il palo, poi Zapata non riesce a ribadire in rete.

62' LAUTARO SI DIVORA IL PARI - Barella manda dentro ma diventa un tiro, Musso tocca solamente e Lautaro non riesce a trovare la porta.

71' GOL DI DZEKO - Pareggio dell'Inter con la rete di Dzeko che da due passi non sbaglia dopo la deviazione di Musso sul sinistro di Dimarco. Atalanta beffata sulla corsia destra dove la difesa si doveva ancora assestare dopo i cambi.

Dzeko firma il pareggio in Inter-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

82' ILICIC PERICOLOSO - Palla recuperata dall'Atalanta, Pasalic serve Ilicic ma lo sloveno viene fermato dal connazionale Handanovic che manda in angolo.

85' DIMARCO SBAGLIA IL RIGORE - Mano clamorosa di Demiral che toglie il pallone dalla testa di Dzeko. Dal dischetto si presenta Dimarco che centra però la traversa.

88' GOL ANNULLATO A PICCOLI - Batti e ribatti in area e Piccoli buca le mani ad Handanovic segnando l'incredibile 2-3. Dopo un minuto pieno, però, l'arbitro annulla tutto dopo l'intervento del VAR. All'inizio dell'azione, infatti, il pallone era uscito, non tenuto in campo da Handanovic. Si riparte da un calcio d'angolo.

La statistica chiave

5 - Ok l'esperienza di Dzeko, ma ad inizio stagione nessuno pensava potesse segnare così tanto. Soprattutto considerando l'ultima annata alla Roma. Invece, il bosniaco ha portato in dote 5 gol in 6 giornate. L'ultimo neo acquisto a segnare così tanto per l'Inter fu un certo Diego Milito.

MVP

Ruslan MALINOVSKYI - Ogni volta che prende palla dà una sensazione reale di pericolosità. Segna un gol stupendo, ne provoca un altro, colpisce un palo. In una parola: dominante.

Malinovskyi esulta per il gol del pareggio Inter-Atalanta - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Nicolò BARELLA - Inizia con il perfetto assist che manda a segno Lautaro, prosegue tra strappi, inserimenti e una serie di palloni al bacio per i compagni. Compreso quello per Dimarco nell'azione del 2-2.

Bocciato: Hakan ÇALHANOGLU - Deludente. Non riesce praticamente mai ad accendere la luce e non è un caso che Inzaghi lo sostituisca all'inizio della ripresa.

