Marotta lo Alessandro Bastoni dopo l'intenso fare ricorso per ridurre la squalifica ai danni del difensore. L'obiettivo, quindi, è di averlo a disposizione per il 20 febbraio prossimo, quando l'Inter affronterà il Sassuolo in casa. La speranza, infatti, è che il centrale ex Atalanta rientri operativo lo aveva detto che l'Inter ci avrebbe riflettuto e così sarà. Dopo le due giornate di squalifica comminate addopo l'intenso derby vissuto nel week end , il club nerazzurro ha deciso diper ridurre la squalifica ai danni del difensore. L'obiettivo, quindi, è di averlo a disposizione per il 20 febbraio prossimo, quando l'Inter affronterà il Sassuolo in casa. La speranza, infatti, è che il centrale ex Atalanta rientri operativo dopo l'infortunio alla caviglia patito in Coppa Italia contro la Roma.

Ad

L'Inter, invece, ha deciso di non fare nessun ricorso per Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio ha ricevuto anche lui una squalifica dopo il debry, ma “solo” una giornata. Inzaghi salterà quindi la trasferta di Napoli, in panchina ci sarà il vice Massimiliano Farris.

Coppa Italia Bastoni, trauma distorsivo alla caviglia: Liverpool a rischio 7 ORE FA

Inter, ecco Gosens: le immagini del suo arrivo a Milano

Coppa Italia Marotta: "Mai pensato di riprendere Mou. Bastoni? Valutiamo ricorso" UN GIORNO FA