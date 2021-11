Allegri non è soddisfatto al 100% della prestazione dei suoi all'Olimpico. Il perché? Per come la Juventus ha gestito il vantaggio nel finale di gara dove non si puntava al sodo, ma si facevano tocchetti e tunnel. Guai a parlare di Scudetto giusto per una vittoria, "non è che ora vada tutto bene". Contro la Lazio è arrivata una vittoria importante , manon è soddisfatto al 100% della prestazione dei suoi all'Olimpico. Il perché? Per come la Juventus hadi gara dove non si puntava al sodo, ma si facevano tocchetti e tunnel. Guai a parlare di Scudetto giusto per una vittoria, "".

Le partite devono essere giocate fino alla fine

Abbiamo avuto troppe occasioni per far gol e non le abbiamo sfruttate. I giocatori hanno grande potenzialità, ma nella scelta decisiva sono stati un po' troppo frettolosi e lì dobbiamo migliorare. Nel finale poi c'è uno a terra e teniamo la palla e facciamo colpi di tacco, Kulusevski deve andare alla bandierina e invece tenta un dribbling. Le partite vanno giocate fino alla fine, ma questo fa parte della crescita, dell'esperienza e della gestione della partita

Vincere una partita per volta

Siamo stati bravi, loro hanno un palleggio che porta a snervarti. Non dobbiamo pensare che ora vada tutto bene. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. La vittoria rimette la Juve in corsa per lo Scudetto? L'ho appena detto, il nostro obiettivo è vincere una partita alla volta

Ci spiega la rabbia finale?

La rabbia finale perché sul 2-0 non deve calare la concentrazione. In una situazione così, a poco dalla fine, non deve esserci un tiro in porta

Oggi, però, la Juventus è sembrata umile

Non è umiltà, è rispetto dell'avversario. Non ho visto una grande squadra vincere trofei con superficialità e supponenza

L'esultanza di Leonardo Bonucci, Lazio-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il cortomuso ha battuto il Sarrismo?

Io mi diverto. Quando lo capirete sarà troppo tardi. Non è questione di cortomuso o Sarrismo. Giocava Lazio-Juve e non Sarri contro Allegri. Il calcio è anche strategia, c'è un momento in cui si ha la palla, in cui si va in contropiede e si deve difendere. Pensavo che la Lazio tenesse il pallone per il 70% e invece abbiamo tenuto il pallone noi al 47%

Dybala come si può inserire in questo tipo di sistema?

In questo momento non ce l'abbiamo, speriamo torni presto a disposizione. Paulo gioca spesso sul centro-destra, può giocare anche nei tre davanti ed è normale che avendo lui serve un po' più di copertura, ma è un giocatore che ha tecnica e forza nelle gambe. L'importante è che torni e che stia bene

