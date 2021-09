Lazio che dopo tre partite così così, trova la giornata giusta in una delle partite più importanti dell'anno per i biancocelesti. La squadra di Sarri vince il Juve... Una grande prestazione per lache dopo tre partite, trova la giornata giusta in una delle partite più importanti dell'anno per i biancocelesti. La squadra divince il derby con la Roma e, oggi, si sono visti tanti miglioramenti rispetto alle ultime uscite. Che problemi c'erano? Sarri dice che i suoi avevano un po' di suggestione e non si sentivano liberi, appena è venuta meno questa titubanza ecco che è venuta fuori una partita del genere . Il tecnico della Lazio si dice anche molto soddisfatto dell'ambiente. Perché qui si può lavorare bene, mentre alla...

È la svolta per la Lazio?

Intanto prendiamoci la soddisfazione di aver vinto il derby. È stata una partita spettacolare, abbiamo fatto un'ottima prestazione anche dal punto di vista tecnico. Anche se, sotto l'aspetto tecnico, abbiamo sempre fatto bene. Le prossime partite saranno degli esami di maturità, perché applicarsi ed essere determinati nel derby è facile

La squadra è cambiata in pochi giorni

Il dato dei passaggi è migliorato sensibilmente. Era quello che ci è mancato nelle altre uscite. Oggi siamo stati bravi anche a uscire palla al piede. È molto faticoso, alla fine della partita sei stanco. C'era grande tensione prima, ora sono molto soddisfatto

Decisivo il cambio di posizione di Milinkovic

Ho parlato ai ragazzi in questi giorni. La sensazione è che fossero troppo bloccati dal pensare. Dovevano essere più liberi. Mi spiace che abbiamo fatto una buona prestazione difensiva e abbiamo preso due gol su palla inattiva. Arrabbiato per i gol subiti su palla inattiva? Abbiamo provato questo tipo di soluzione che hanno loro però non era semplice, non tanto per i saltatori, ma perché Veretout ha messo due o tre angoli stupendi. Siamo andati in difficoltà nonostante in quella zona abbiamo portato saltatori

A che punto è il lavoro?

Dipende. Ogni squadra deve plasmare il suo modo di giocare. Questa è una squadra che in sette-otto occasioni da dietro è uscita come piace a me. Non si può creare un clone di altre squadre su di loro. Questa squadra ha tanto potenziale da esprimere

Come hai vissuto questo passaggio da squadre diverse?

Qui si può lavorare. Sono stati presi giocatori che possono giocare da esterni. Cambiare tre-quattro giocatori nella Juventus erano spese inaccessibili. Ci siamo adattati noi con qualche sofferenza, siamo riusciti a trovare un compromesso che ci ha portato a vincere

