All'Olimpico, tra Lazio e Torino, gara ampiamente dominata dai granata che, dopo un clamoroso palo di Bremer al 29', passa in vantaggio al 56' con Pietro Pellegri (subentrato a Belotti) in elevazione, tornando a segno dopo un lunghissimo digiuno. La band di Maurizio Sarri, tuttavia, quando ogni speranza sembrava essere svanita, raggiunge il pareggio al 92' con Immobile, esattamente come nel match di andata. Con questo punteggio, i biancocelesti riagganciano a 56 punti la Fiorentina, che però resta con una gara da recuperare (mercoledì 27 aprile alle 18 in casa contro l'Udinese). Il Toro dello squalificato Ivan Juric (in panchina la squadra è stata diretta dal secondo Matteo Paro) viene recuperato per l'ennesima volta nel finale: per i granata, 40 punti anziché 42...

Lazio-Torino, Serie A 2021-2022: un contrato tra Manuel Lazzari (Lazio) e Tommaso Pobega (Torino). Foto di Paolo Bruno per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LAZIO-TORINO 1-1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (43' Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (69' Cataldi), Luis Alberto (69' Basic); Felipe Anderson (85' Romero), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (51' Zima), Bremer, Ricardo Rodriguez; Ola Aina (74' Singo), Ricci, Lukic, Vojvoda; Pobega (87' Buongiorno), Brekalo; Belotti (46' Pellegri). All.: Juric.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Gol: 56' Pellegri (T, 0-1), 92' Immobile (L).

Assist: Ricardo Rodriguez (T, 0-1), S. Milinkovic-Savic (L, 1-1).

Note - Recupero: 2-4. Ammoniti: Pellegri, Lukic, Immobile.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

29' - PALO DEL TORINO CON BREMER! Colpo di testa da fermo su corner di Rocardo Rodriguez, poi ci prova anche Ricci in elevazione da due passi con Strakosha che alza sopra la traversa: granata vicinissimi al vantaggio.

34' - VOJVODA! Dopo una palla sbucciata da Belotti su assist basso di Ola Aina, l'ex Standard Liegi conclude rasoterra sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Probabilmente Strakosha la tocca con la punta dei guantoni, ma Prontera non lo ravvisa.

39' - OCCASIONE LAZIO! Punizione lunga e verticale di Luis Alberto e scivolata volante di Sergej Milinkovic-Savic, respinta da Berisha. Poi la difesa del Torino allontana la minaccia.

50' - TORO A UN PASSO DAL VANTAGGIO IN DUE CIRCOSTANZE! Sul solito corner di Ricrdo Rodriguez, incornata a centro area di Izzo, che batte Strakosha ma non Felipe Anderson, il quale respinge in elevazione sulla linea. Dopodiché Bremer si gira bene sullo stesso Strakosha concludendo a porta sguarnita, ma trovando il, muro di Acerbi!

56' - GOL DEL TORINO CON PELLEGRI! Altro angolo battuto alla perfezione di Ricardo Rodriguez e colpo di testa imperioso dell'ex Milan, Monaco e Genoa, che torna a segnare in Serie A: 0-1!

Pietro Pellegri esulta insieme a Vojvoda, Lazio-Torino, LaPresse Credit Foto LaPresse

72' - CONFUSIONE IN AREA TORINO E LAZIO VICINISSIMA AL PAREGGIO! Basic, neoentrato, si ritrova a tu per tu con Berisha su splendida imbucata di Sergej Milinkovic-Savic. Ricci e compagni schermano Berisha. In qualche modo, poi, la difesa granata allontana la minaccia.

77' - FRUSTATA DI TESTA DI SERGEJ MILINLKOVIC-SAVIC SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER! Berisha ci arriva e va a respingere la conclusione angolatissima del serbo!

90'+2 - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE! Pellegri si attarda a scaricare il pallone, recuperato da Luiz Felipe, poi - dalla destra - Sergej Milinkovic-Savic crossa benissimo per Immobile, che incorna a rete al 92', stesso minuto con cui aveva pareggiato 1-1 all'andata (ma su rigore)!

Ciro Immobile esultanza, Lazio-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

90'+4 - CATALDI DA FUORI! Bolide di pochissimo a lato: Lazio vicina al clamoroso 2-1!

MVP

Ricardo Rodriguez. Piede caldissimo. L'ex Milan è un distributore automatico di cross al bacio, specie dalla bandierina.

Fantacalcio

PROMOSSO - Milinkovic-Savic. Gira e rigira, Simone Inzaghi o Maurizio Sarri, le migliori giocate le confeziona sempre lui. Perfetto l'assist per Immobile, in occasione dell'insperato 1-1. Poco proma aveva sfiorato l'acuto personale con una "frustata" sventata da Berisha.

BOCCIATO - Lazzari. Irriconoscibile. Sulla destra non riesce mai a spingere con decisione, perdendo di gran lunga il confronto col jolly granata Pobega.

Sarri: "Derby? Incazzatissimo con i giocatori e con me stesso"

