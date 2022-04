Inter-Roma , match valido per la 34a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1, frutto delle reti di Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan. La gara è stata arbitrata da Simone Sozza di Seregno. Qui di seguito le 5 verità emerse, a nostro avviso, dal match di San Siro.

1) Inter al rettilineo finale

Ha avuto ragione Simone Inzaghi, evidentemente, a mantenere la calma senza compromessi quando la sua squadra, prima del match di Torino contro la Juventus, sembrava non essere più in grado di vincere. La "scossa" del prestigioso successo all'Allianz Stadium ha rimesso le ali alla compagine nerazzurra, che contro la Roma è apparsa straripante. Nel gioco e in zona gol. Il recupero di Bologna potrà dire, concretamente se, per lo Scudetto della seconda stella, l'Inter abbia veramente imbroccato il rettilineo finale.

Inter-Roma, Serie A 2021-2022: il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Foto di Marco Bertorello per Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Perisic e Brozovic: classe croata sopraffina

Escono a braccetto (stra)meritandosi la standing ovation. Il primo è una vera e propria freccia della mancina d'attacco nerazzurra. Il secondo, in occasione del gol del 2-0, disegna una traiettoria a giro da manuale del calcio. Chapeau.

Inter-Roma, Serie A 2021-2022: l'esultanza di Marcelo Brozovic al gol del 2-0. Foto di Marco Luzzani per Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Lautaro Martinez: momento magico

Prende bene il tempo a Mancini, in elevazione, in occasione del 3-0. Irride Ibañez in palleggio, insomma: conferma a pieni voti il suo momento straripante, fatto di 4 gol nelle ultime 3 partite disputate. Arma in più a disposizione di Simone Inzaghi per la volata Scudetto.

Lautaro Martinez a duello con Karsdorp durante Inter-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

4) Disastro Mancini, che preoccupa anche in chiave Nazionale

Oltre a concludere a lato di testa da due passi e con buona parte dello specchio sguarnito al 29' su calcio d'angolo, accende il semaforo verde sia su Brozovic e che su Lautaro Martinez sui gol del due e tre a zero interisti. Disordinato e sempre coi tempi sbagliati. Si becca, poi, la solita ammonizione, questa volta per proteste. Se il suo omonimo, Roberto Mancini, dovrà fare affidamento su di lui per la ricostruzione della difesa azzurra, allora - Sì - occorrerà riflettere sul vero bacino d'utenza di difensori italiani all'altezza...

Inter-Roma, Serie A 2021-2022: il difensore della Roma Gianluca Mancini. Foto di Luciano Rossi per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Oliveira e quella Serie A che può ancora "spaventare"

Spesso si tessono le lodi - talvolta con eccessiva sicumera - di giocatori cardine, in certi contesti, di club stranieri, specie quando sfidano quelli italiani nelle competizioni europee. Sérgio Oliveira, al Porto, sembrava quasi un "mostro sacro", giocatore tuttofare di metà campo e internazionalmente riconosciuto. Tuttavia, alla Roma - e nel calcio italiano in genere - finisce spesso per perdersi tra abulia e interventi mossi dal nervosismo, che gli costano anche il cartellino giallo in condizione di diffida. La Serie A, allora, a dispetto di quanto si dice ormai da anni, può ancora risultare tra i campionati più difficili e qualificanti? L'interrogativo è d'uopo.

