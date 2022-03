Mourinho molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dopo la vittoria della sua È unmolto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dopo la vittoria della sua Roma per 3-0 sulla Lazio . C'è qualcosa che si può migliorare, che si deve migliorare, ma Mou è contento che tutto quello che sia stato provato in allenamento è poi riuscito in campo in una partita difficile come un derby. Sognare la Champions? Non secondo il tecnico dei giallorossi che punta al 5° posto come obiettivo finale. Poi sulla possibile finale dei playoff Italia-Portogallo...

Ci è riuscito tutto quello che avevamo pianificato

La vittoria contro l’Atalanta è stata molto solida, ma con un risultato diverso. La squadra è stata consapevole, oggi sembrava tutto speciale, tutto quello che abbiamo pianificato ci è riuscito, il merito è dei giocatori. La Lazio ha cercato di fare un risultato diverso, hanno giocato con l’orgoglio di un derby, ma siamo stati sempre in controllo. I ragazzi meritano la vittoria

Perché l'arrabbiatura a fine primo tempo?

Non mi piace sentire gli olé al minuto 43 e che i giocatori interpretino questo in maniera sbagliata, tant’è che Ibañez sbaglia subito un pallone su Immobile. Serve rispetto per l’avversario anche se vinci 3-4 o 5-0

Abraham?

Non sono d’accordo quando dite che Abraham sia fantastico perché io lo conosco e so che lo è. Voglio molto da Abraham, non dico solo per i gol, parlo proprio di atteggiamento

Come sarà la Roma in questo finale di stagione?

Le 4 che sono nei primi 4 posti andranno in Champions League, ci sono altre 4 squadre come Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina che stanno giocando bene e lottano per gli altri posti in Europa. Finire 5° od 8° è una differenza, vediamo se riusciamo a finire bene

Italia e Portogallo al Mondiale?

Turchia e Macedonia, non dimentichiamoci di loro. La realtà del calcio è questa, per noi sarà complicata. Non posso essere neutrale, amo l’Italia, amo vivere qui, mi hanno dato tanto però forza Portogallo e andiamo al Mondiale

