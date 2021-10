Roma-Milan, match valido per l'11a giornata della massima serie è terminata con il punteggio di 1-2, frutto delle reti di Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessié (su rigore) e Stephan El Shaarawy. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 5: piazza malissimo la barriera in occasione del calcio di punizione vincente di Ibrahimovic. Erroraccio che, a certi livelli, costa carissimo..

Rick KARSDORP 6: bene nelle situazioni offensive, un po' meno in fase di copertura lungo l'out di destra.

Dall'80' Eldor Shomurodov: sv.

Gianluca MANCINI 5: un buco difensivo dietro l'altro. Troppe imprecisioni.

Roger IBAÑEZ 5: rigore provocato a parte, viene colto dai consueti blackout difensivi.

Matias VIÑA 5,5: sulla sinistra, un paio di buoni recuperi ma, anche, tanta confusione, quella che spesso ha caratterizzato le sue prestazioni da inizio campionato. L'uruguaiano ex Palmeiras non si è ancora del tutto ambientato al campionato italiano.

Bryan CRISTANTE 5,5: da centrocampo a centrale difensivo cambia poco. La grinta c'è, ma mancano spunti e precisione.

Jordan VERETOUT 5,5: in mediana gli manca il dinamismo dei tempi migliori.

Nicolò ZANIOLO 6,5: ci prova in tutte le salse al cospetto di Tatarusanu. Un po' Kjær e un po' la sfortuna lo fermano inesorabilmente.

Lorenzo PELLEGRINI 7: voto raro per un giocatore di una squadra sconfitta, vero. Ma, nel suo caso, la qualità espressa in campo è quella dei grandi campioni, in grado di accendere l'intera fase offensiva.

Henrikh MKHITARYAN 4,5: tocca pochissimi palloni a conferma del suo periodo decisamente "piatto" lungo la trequarti della Roma. Mourinho lo toglie dal mazzo già all'intervallo.

Dal 46' Felix Afena-Gyan 6: alla seconda presenza nel calcio dei "grandi", l'attaccante ghanese classe 2003 dimostra personalità e voglia di lottare per la causa. E qualche idea interessante in fase di palleggio.

Tammy ABRAHAM 5: abulico là davanti. Duetta male coi compagni di reparto e con la metà campo.

Dal 63' Stephan El Shaarawy 7: nonostante i fastidi fisici che tornano ad attanagliarlo, trova un gran bel gol che regala un minimo di speranza alla Roma negli ultimissimi minuti di gioco.

Mister José MOURINHO 6: la sua Roma certamente non eccelle nei primi 45'. Nel secondo , al netto degli episodi arbitrali per le quali lo Special One si arrabbia parecchio, i giallorossi dimostrano grande cuore nel cercare di raddrizzare la partita. Tuttavia, per restare nelle prime quattro posizioni fino a fine campionato, serve qualcosa in più.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6,5: nel finale di partita è tra le pedine fondamentali per la conservazione dei tre punti.

Davide CALABRIA 6,5: motorino della fascia destra rossonera. Il capitano gestisce al meglio ogni situazione.

Fikayo TOMORI 7: prova di grande solidità al centro della difesa del Diavolo.

Simon KJÆR 7,5: pilastro della difesa rossonera. Non perde una marcatura, eccezionale dei disimpegni, così come negli anticipi sull'avversario. Salva anche un gol praticamente certo su Zaniolo. Totem.

Theo HERNANDEZ 6,5: gioca la solita partita da Theo Hernandez: velocità, dribbling, qualità assoluta. Poi il fallo di ostruzione su Pellegrini che, da giocatore già ammonito, gli costa il cartellino rosso e la presenza nel derby della Madonnina.

Ismaël BENNACER 7: duplice, ottimo lavoro per quantità e qualità offerta tra le linee. Il franco-algerino ex Empoli è sempre più una garanzie nello scacchiere di Pioli.

Dal 76' Alessio Romagnoli 5,5: impreciso, ancorché sfortunato, nel disimpegno aereo che, di fatto, confeziona il gol dell'ex El Shaarawy.

Franck KESSIE 6,5: freddissimo dal dischetto, ordinato in fase di interdizione. Prestazione ampiamente soddisfacente per l'ivoriano.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5: una delle poche note non proprio esaltanti del Milan apprezzato all'Olimpica. Il belga, nonostante le sue indiscusse doti aerobiche, partecipa poco alla fase di spinta rossonera.

Dal 68' Fodé Ballo-Touré 6: subito in pista con grande verve per difendere il risultato in condizioni di inferiorità numerica.

Rade KRUNIC 7: Ibrahimovic ogni tanto lo stuzzica, la verità è che l'ex Empoli tira fuori una prova magistrale da trequartista centrale, ispirando sia lo svedese che Rafael Leão.

Dal 77' Tiémoué Bakayoko 6: più che fare diga a metà campo, partecipa con generosità al lavoro difensivo della squadra nell'ultimo scampolo del match.

Rafael LEÃO 6: sul gol annullato è protagonista di un numero circense. Sulle azioni "regolari" si illumina solo a tratti. Ad ogni buon conto, una bella intesa con Ibrahimovic.

Dal 76' Sandro Tonali 6: di fatto, compie lo stesso lavoro di Bakayoko.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7,5: a 40 anni detta legge tra le maglie della difesa avversaria, che proprio non ha idea di come contenerlo. Rui Patricio, con quella barriera apparecchiata a casaccio, gli fa un regalo enorme e lui lo sfrutta a dovere. In leggero offside, gli viene annullato un gol spettacolare, ma trova comunque il modo di spianare la strada allo 0-2 andando a conquistare il rigore poi trasformato da Kessié. In tutto questo, 150 gol in Serie A e 400 in tutti i campionati in cui è sceso in campo. Eterno.

Dal 58' Olivier Giroud 6: entra per tenere su la squadra, difendendo qualche pallone prezioso.

Mister Stefano PIOLI 7: vincere a Roma non è mai banale. Interrompe, peraltro, l'imbattibilità casalinga di Mourinho in Serie A, che perdurava dai tempi dell'Inter. Statistiche a parte, il suo Milan è ben amalgamato e gioca un calcio di grandissima qualità. La classifica dei rossoneri è ampiamente meritata.

