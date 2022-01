In un San Siro evidentemente rovinato dall'Inter-Venezia di ieri (prima volta nella storia della Serie A che le due compagini giocano sullo stesso campo ad un giorno di distanza) Milan e Juventus danno vita ad un match testo, combattuto e non particolarmente ricco di azioni da gol. Entrambe le squadre hanno troppa paura di perdere e le disposizioni tattiche accorte dei due tecnici congelano di fatto il match, conclusosi sullo 0-0.

Il primo tempo è frizzante e ricco di spunti, con i rossoneri che si lamentano dopo 3' per un contrasto tra Alex Sandro e Calabria in area . Il Milan è più in palla e schiaccia la Juventus, sfiorando due volte la porta bianconera con un ispirato Calabria e facendosi trascinare da un incontenibile Leao. Al 28', dopo un risentimento al tendine d'Achille, Zlatan Ibrahimovic lascia il campo a Giroud. Nella ripresa la Juve cresce ma sono sempre i rossoneri a fare la partita., con Giroud che spreca un paio di buone occasioni di testa da centro area.