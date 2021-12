Reduce dall'eliminazione dalla Champions League e dal pareggio contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli vuole invertire il trend nelle ultime due giornate del 2021. Domenica sera i rossoneri ospiteranno a San Siro il Napoli, in una sfida molto delicata per entrambi club . Ecco le parole dell'allenatore parmense alla vigilia del match:

"Il Milan mi ha aiutato a superare tanti ostacoli. Stiamo facendo un buonissimo girone di andata. Mi piacerebbe superare quota 43 ma bisogna riprendere a pedalare forte. Dobbiamo alzare il livello della nostra prestazione. Stavamo correndo in maniera esagerata, poi lo ha fatto l'Inter. Noi però non facciamo la corsa su nessuno. Contro Liverpool e Udinese non abbiamo di certo fornito le nostre migliori prestazioni"

Ad

Sulle condizioni di Theo e Brahim Diaz

Serie A Milan-Napoli in un momento delicato: chi rischia di più? 2 ORE FA

"Theo ha avuto problemi, una sindrome influenzale, non è mai uscito sul campo. Ad oggi è più no che sì, domenica parleremo col ragazzo e decideremo. Per Brahim Diaz è possibile che il Covid gli abbia tolto qualcosa, in questo momento non è un problema fisico. Deve ritrovare quelle giocate tecniche che ha. Può essere che senta un po' di pressione, quest'anno è più responsabilizzato. Sono ragazzi giovani , ci sta che abbiano difficoltà".

Sull'Inter

"Non si può parlare di fuga. I campionati non si vincono a dicembre ma stanno mostrando le loro qualità. Noi dobbiamo migliorarci, fare meglio dell'anno scorso".

Su Tonali

"Sono assolutamente convinto che possa crescere ancora tanto nelle letture di gioco, offensive e difensive. Non abbiamo un giocatore che può determinare, il nostro fulcro è la squadra".

Sugli infortuni

"Lavoriamo per trovare delle soluzioni. Abbiamo cercato di incrementare il lavoro di prevenzione e di recupero. Mi aspetto dei miglioramenti, che stanno già arrivando. Se non avessimo avuto un calo la passata stagione, avremmo vinto lo Scudetto. Ci sta avere dei passaggi a vuoto. Durante la pausa natalizia puoi solo recuperare e non lavorare".

Sulla Coppa d'Africa

"Io sono sempre favorevole alla salute dei miei giocatori. La società prenderà la decisione migliore in base alla situazione che si verificherà".

Pioli: "Dispiace, volevamo rimanere in Europa con tutte le nostre forze"

Serie A Il Napoli ufficializza la cessione di Manolas IERI A 18:21