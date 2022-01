Incredibile partita a San Siro! Incredibile. Lo Spezia di Thiago Motta tira fuori dal cilindro un secondo tempo magico e ribalta una partita insperata. Decisivi i giocatori dalla panchina: Agudelo e Kovalenko. Il primo segna il gol del pari, mentre il secondo offre a Gyasi il gol del 2-1. Per i bianconeri è la seconda vittoria consecutiva: un risultato che vuol dire +6 sul Cagliari terzultimo. Per il Milan invece è la seconda sconfitta nelle ultime 5. La truppa di Pioli gioca bene solo un tempo, cavalcando il ritmo di un clamoroso Rafa Leao, poi piano piano si spegne e lascia terreno alla squadra ospite. Gli episodi non hanno aiutato (rigore sbagliato da Theo Hernandez e gol annullato a Messias senza dare la regola del vantaggio), però in generale la banda rossonera sembra un po’ sulle gambe. In tutti i reparti.

Ad

Lo Spezia ha vinto tre delle sei gare di Serie A contro avversarie che occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato (1N, 2P). (OPTA)

Serie A Pioli: "Mercato? Non cambiamo tanto per cambiare" IERI A 13:28

Tabellino

Milan-Spezia 1-2 (primo tempo 1-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (70' Calabria), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers (57' Messias), Brahim Diaz (70' Giroud), Rafael Leao (84' Rebic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Reca (77' Salva Ferrer); Maggiore (79' Kovalenko), Kiwior, S. Bastoni, Gyasi; Verde, Manaj (58' Agudelo). Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Marco Serra della sezione di Torino

Gol: 46' Leao, 64' Agudelo, 96' Gyasi

Assist: Verde (1-1 Spezia), Kovalenko (1-2 Spezia)

Ammoniti: Gyasi, Kalulu, Kiwior, Provedel, Gabbia, Maggiore, Bastoni

Note: Recupero 1', 5' - Theo Hernandez ha sbagliato un rigore al minuto 45'

La cronaca in X momenti chiave

2'- LEAO VICINISSIMO AL GOL! L’esterno parte da sinistra, punta il diretto marcatore, calcia a giro con il destro e sfiora il palo lontano. Che giocata!

16'- PROVEDEL CON IL PIEDE SU LEAO! Grandiosa sterzata del numero 17, Amian perde l’orientamento, sinistro incrociato sul palo lungo e splendida risposta del portiere spezzino che mette in angolo.

26'- ANCORA PROVEDEL! Ibra parte sul filo del fuorigioco e spara una cannonata; il portiere dei liguri respinge con il piede e chiude la saracinesca.

28'- MAIGNAN SU RECA! Si fa vedere anche lo Spezia! Gyasi taglia il campo, l’esterno calcia con il mancino, Maignan risponde con sicurezza.

42'- DECISIONE DUBBIA! Provedel riceve un retropassaggio e si alza il pallone, Leao arriva di gran carriera, gliela soffia, viene messo giù, ma l’arbitro fischia gioco pericoloso dell’attaccante rossonero.

43'- IL VAR CORREGGE TUTTO! L’Arbitro Serra consulta il VAR e torna sui suoi passi. Rigore per il Milan.

45'- THEO HERNANDEZ SBAGLIA DAGLI 11 METRI! Il terzino spiazza completamente Provedel, ma chiude troppo il mancino e la mette larga.

46'- RETEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-0 MILAN! LEAOOOOOOOOOO! Krunic lancia in verticale, la difesa dello Spezia pedala all’indietro, Nikolau sbaglia completamente l’intervento, Leao si ritrova tutto solo davanti a Provedel e lo scavalca con un tocco delizioso.

57'- SEMPRE PROVEDEL! Leao la mette in mezzo, Saelemaekers calcia di prima intenzione, ma il portiere dello Spezia ci mette ancora il piede e dice di no.

64'- RETEEEEEEEEEEEE! PAREGGIO SPEZIA! AGUDELOOOOOOO! Gran cross di Verde dalla sinistra, taglio flash di Agudelo, la difesa del Milan dorme e l’attaccante spezzino la mette dentro con un tap-in facile facile.

83'- INCREDIBILE OCCASIONE SPEZIA! Agudelo scappa via a tutti e la mette in mezzo, Maignan liscia l’uscita, ma viene graziato da Kovalenko che non arriva sul pallone.

93'- CLAMOROSO ERRORE DELL’ARBITRO! Il direttore di gara ferma il gioco per un fallo su Rebic non rendendosi conto che palla era finita a Messias, che l'aveva messa all'incrocio. Era il 2-1 Milan. Bastava concedere la regola del vantaggio.

95'- PROVEDEL DUE VOLTE SU IBRA! Prima gli dice di no su una punizione e poi smanaccia un suo colpo di testa.

96'- RETEEEEEEEEEEE! IL MIRACOLO DELLO SPEZIA! GYASIIIIIIII! Milan completamente sbilanciato, Kovalenko la mette in mezzo per Gyasi e l’attaccante supera Maignan con un tocco di destro. Ribaltone a San Siro.

Il momento social

MVP

Rafael LEAO - Ispirato. La difesa dello Spezia riesce a prendergli solo la targa. Fa perdere l’orientamento a tutti. Joga Bonito.

Fantacalcio

PROMOSSO - GYASI - In difesa fa un lavorone su Theo Hernandez, limitandolo, mentre in attacco si presenta al posto giusto al momento giusto. Che timing.

BOCCIATO - KALULU - Negativo su entrambi i gol della Spezia. Prima, insieme a Gabbia, si perde Agudelo, e dopo, a pochi secondi dal termine, perde palla e apre una prateria agli ospiti.

Le pagelle

In aggiornamento...

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato Milan senza Tomori: da Bailly a Botman, all in sul centrale 14/01/2022 A 17:29